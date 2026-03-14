사진=이미주 유튜브

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러블리즈 출신 이미주가 인간관계에 대해 솔직하게 털어놨다.13일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '기싸움 이기고 싶다고? 그러세요 그럼 - 렌탈 트랙퀸'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이태원에 도착한 이미주는 "이태원에 놀러 온 적이 한 번도 없다. 항상 촬영만 했지 놀러 온 적은 없다"고 밝혔다.제작진이 "오늘은 돌아온 '렌탈 친구'"라고 전하자, 이미주는 "나 친구 많다"고 주장하며 "다 팽하고 간다. 나한테 질려서 다 가더라"고 토로해 웃음을 자아냈다."창업 관심 있냐?"는 질문에, 이미주는 "없다. 사주에 사업하지 마라. 돈은 가지고 있으라고 하더라. 그래서 전혀 사업 쪽은 건들지 않고 있다"고 밝혔다. 제작진이 키링 캐리커처를 건네자 "너무 예쁘다. 얼마에 팔릴까? 2천원? 그래야 사줄 것 같다"고 저가 굿즈를 지향해 웃음을 안겼다.'렌탈 드랙퀸'으로 보리가 등장했다. 이미주는 " "연예인 보는 것 같다. 너무 예쁘다"며 감탄을 연발했다. 드랙에 대해 보리는 "제가 표현하고 싶은 걸 헤어, 메이크업, 의상으로 표현하고 무대 위에서 퍼포먼스를 보여주는 아티스트라고 보면 된다"고 설명했다.보리는 "예전에 미용실에서 1년 정도 일했다. 손님을 꾸며주다 보니 '나를 꾸미고 싶다'는 생각이 들었다. 클럽에서 드랙 공연을 보고 '저게 뭐지?' 싶었는데, 기회가 돼서 시작했고 지금까지 하게 됐다"고 말했다.보리와 미모 대결을 펼친 이미주는 ""오늘 메이크업 진하게 했다고 생각했는데 아니었다. 완전히 밀렸다. 샵 다시 다녀오겠다"고 토로해 폭소케 했다.이미주는 보리와 드랙퀸들의 공연도 관람했다. 쭈뼛거리던 이미주는 "놀아 봤어야 할지"라고 토로했다. 곧 드랙퀸들의 압도적인 퍼포먼스에 그는 "미친 거 아니야? 너무 섹시하다"며 드랙 쇼의 매력에 완전히 빠진 모습을 보였다.1부 공연 후 이미주는 "왜 이제 데려왔냐. 너무 멋있다. 매니저 오지 말라고 해라. 집에 안 갈 거다. 2부 보고 가겠다"고 선언해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr