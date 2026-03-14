사진=딘딘 유튜브

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딘딘이 과거 논란에 고개를 숙였다.13일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '딘딘 나무위키 본인등판! 육개장에 치즈 추가 논란 해명합니다.'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 딘딘은 자신의 나무위키를 직접 읽으며 각종 정보와 논란에 대해 솔직하게 입을 열었다. 특히 과거 벤투 감독과 축구 국가대표팀 관련 발언에 대해서는 다시 한번 고개를 숙였다.'파울루 벤투 및 대한민국 축구 국가대표팀 비난 논란'을 읽던 딘딘은 "미친 XX네. 왜 이런 소리를 했지?"라고 자책하며 "당시 벤투 체제에 대한 민심이 좋지 않을 때였고, 월드컵 시즌이라 다들 '16강 힘들다'고 하던 때였다. 그때 제가 정의병, 소신병 같은 게 있을 때여서 '왜 거짓말을 하냐'는 생각에 화가 났던 것 같다"고 돌아봤다.그러면서 "그런데 그때 '손흥민 선수를 저격'했다는 식으로 기사가 났다. 국민의 한 사람으로서 그냥 응원하면 됐는데 왜 내가 그랬을까 하는 생각을 진짜 뼈저리게 했다"고 털어놨다.딘딘은 "축구 국가대표팀 관련 인연 있는 분들께는 연락드려 죄송하다고 했고, 손흥민 선수는 개인적인 친분은 없지만 손흥민 이모와 친해서 죄송하다고 전달해 달라고 했다"고 밝혔다.당시 직접 썼던 장문의 사과문 원본도 공개했다. 딘딘은 "원래 공식적으로 올리려고 했는데, 당시 담당 실장님이 '법적으로 죄를 지은 건 아니니 올리지 않았으면 좋겠다'고 해서 못 올렸다"며 "성격상 너무 미치겠더라. 그래서 스토리에라도 올렸던 것"이라고 설명했다."그 일 이후 진짜 많이 바뀌었다"고 고백한 딘딘은 "그 일이 없었으면 뭘 할 때마다 판단을 엄청 했을 것 같다. 또 월드컵 시즌이 또 오잖나. 요즘도 슬쩍 물어보시는 분들이 있는데, 내가 무슨 전문가도 아니고 평가하고 판단하고 예측하는 것도 웃기다. 그냥 우승했으면 좋겠고, 우리가 할 수 있는 건 응원뿐이라고 생각한다"고 이야기했다.한편, 딘딘은 167.7cm 프로필 키에 대해 "우리 같은 난쟁이들은 키를 나라에서 재라고 하지 않는 이상 안 잰다. 우리는 컨디션 좋은 날 제일 잘 나온 기록만 기억한다. 지금은 한 168cm 정도 되지 않을까 싶다"고 너스레를 떨었다.어린 시절 성장 장애를 겪었다는 딘딘은 "늦둥이 장남이라 부모님이 저한테 거는 기대가 너무 컸다. 아기 때부터 영어를 가르쳤다. 한국말도 떼지 않은 아이가 영어를 계속했다. 스트레스가 너무 심해서 성장 장애가 왔다고 하더라"고 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr