사진=텐아시아DB

배우 이재룡이 음주운전 및 뺑소니 혐의를 받은 가운데 사고 발생 직전 망설임 없이 차에 오르는 모습이 담긴 주차장 CCTV 영상이 공개됐다.11일 한 매체는 이재룡이 사고 약 10분 전인 6일 오후 10시 55분 서울 강남의 한 주차장에서 운전석에 올라 차를 몰고 나오는 모습이 포착된 동영상을 공개했다. 영상에서 이재룡은 통화를 하며 자신의 승용차에 올라타고는 운전대를 잡고 주차장을 빠져나왔다.이로부터 10분 후 그는 오후 11시 5분 서울 강남구 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다 중앙분리대를 들이받았다. 이후 별다른 조치 없이 현장을 떠난 이재룡은 3시간 뒤 지인의 집에서 검거됐다. 당시 이재룡은 음주 측정에서 혈중알코올농도 면허 정지 수준(0.03~0.08%)을 받은 것으로 알려졌다.해당 매체에 따르면 이재룡과 동석자들은 주차장 근처 음식점에서 당일 오후 8시 30분쯤 결제하고 식당을 빠져나왔다. 이어 경찰이 확보한 음식점 주문 내역에는 삼겹살과 소주 3병, 맥주 1병이 포함돼 있었다고 전해졌다. 경찰은 "이재룡이 음식점을 나와 주차장에서 차를 빼기까지 약 2시간 30분의 행적을 추적 중"이라고 전했다.지난 10일 진행된 경찰 조사에서 이재룡은 "교통사고 전 모임이 3개 있었다. 마지막 식사 자리에서는 소주 4잔을 마셨다"고 진술한 것으로 알려졌다. 가드레일을 받고 도주한 이유를 묻자 이재룡은 "인지하지 못했다고 답했다. 이어 처벌 이력이 있음에도 음주운전한 이유를 묻는 말에는 거듭 "잘못했다. 죄송하다"고 반성했다.그는 사고 이후 추가로 술을 마셔 음주 측정을 어렵게 만드는 '술타기' 의혹에 대해서는 선을 그었다. 경찰은 이재룡이 현장에서 적발돼 음주 측정을 하지 않았고 시간차를 두고 적발됐다는 점을 들어 '위드마크 공식'을 적용해 수사할 것으로 보인다. 위드마크 공식은 운전자가 마신 술의 양과 알코올 도수, 시간당 혈중알코올농도 감소량을 토대로 사고 당시 음주 수준을 유추하는 계산법이다.한편, 이재룡은 이번 사고 외에도 두 건의 음주운전 혐의를 받은 바 있다. 그는 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다. 이후 2019년에는 만취 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 입건됐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr