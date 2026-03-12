사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'

'미스트롯4 토크콘서트' 손빈아와 춘길이 깜짝 출격한다.12일 TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'가 첫 방송된다. 대한민국에 유례없는 트롯 열풍을 일으킨 '미스트롯4' 주역들이 예능 교관 붐과 함께 '예능 수련회'에 돌입한다. 여기에 '미스터트롯3' 선(善) 손빈아와 춘길이 예능 선배로 출격해 팀 대결을 이끌며 분위기를 한층 끌어올린다.지난 경연으로 승부욕을 키운 멤버들은 예능 미션에도 온 힘을 쏟는다. 육탄전은 기본, 머리채를 잡는 아찔한 상황까지 벌어지며 현장은 순식간에 아수라장으로 변한다. 출연진 사이에서는 "경연은 아무것도 아니었던 것 같다. 이게 제일 힘들다"라는 반응이 터져 나오며 웃음을 자아낸다.손빈아와 춘길 역시 몸을 사리지 않는 예능 투혼을 펼친다. 두 사람은 얼굴에 스타킹을 뒤집어쓴 채 상모 돌리기 게임에 도전하는 등 온몸을 던진 활약으로 현장을 웃음바다로 만든다. 결국 춘길은 녹화 도중 뜻밖의 현타(?)에 빠져 눈물을 보이기도 했다는 전언. 웃음과 혼란이 뒤섞인 '미스트롯4' TOP16의 예능 수련회가 어떤 모습으로 펼쳐질지 기대를 모은다.이런 가운데, 마지막 승부로 펼쳐지는 닭싸움 대결에서는 강력한 맞대결이 성사된다. '트롯 오뚝이'라는 별명을 얻은 선(善) 허찬미와 '당랑권'을 연상시키는 공격력으로 주목받는 길려원이 정면으로 맞붙으며 긴장감을 끌어올린다. 기세가 만만치 않은 두 사람의 닭싸움 승부가 누구의 승리로 마무리될지 관심이 쏠린다.한편, TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'는 오늘(12일) 밤 10시 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr