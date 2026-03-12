사진=쿠팡플레이

쿠팡플레이 초대형 축구 서바이벌 <넥스트 레전드>가 147년 역사의 영국 명문 구단 '선덜랜드 AFC' 유소년팀과 운명의 첫 평가전을 치른다. 공개된 8화 예고편과 스틸에는 꿈의 무대로 향한 첫 관문에 들어선 유망주들의 설렘과 처절한 생존 본능, 그리고 필드 위에서 벌어진 일촉즉발의 충돌 상황이 고스란히 포착돼 기대감을 높이고 있다.<넥스트 레전드>는 대한민국 축구의 미래를 이끌 차세대 유망주들이 치열한 경쟁을 통해 해외 진출의 기회를 얻게 되는 리얼 서바이벌.8화 스틸에는 축구 종주국인 영국 현지에서 포착된 <넥스트 레전드> 팀의 설렘과 긴장감이 교차하는 순간들로 채워져 눈길을 끈다. 태극기를 형상화한 새 유니폼을 입은 '코리아 라민 야말' 이은호의 맹렬한 질주부터 이예준, 김은성, 이재형, 오창환 등 '베스트 15'에 오른 유망주들의 고강도 훈련 현장이 이목을 집중시킨다. 특히, 현지 스카우터가 날카로운 눈빛으로 참가자들의 프로필을 분석하는 모습이 포착되면서, 과연 누가 유럽 구단의 '픽'을 받는 '넥스트 손흥민'이 될지 초미의 관심사로 떠오르고 있다.예고편에는 영국 명문 구단 선덜랜드와 평가전을 치르며 승리를 향해 투지를 불태우는 <넥스트 레전드> 팀의 파란만장한 도전이 담겨 눈길을 끈다. 1879년 창단해 FA컵 우승 2회, 잉글랜드 1부 리그 우승 6회라는 기록을 보유한 '축구가 명문' 선덜랜드. '킥 앤드 러시(Kick and Rush, 전방으로 롱패스를 보내 공격을 전개하는 직선적인 축구 방식)' 스타일을 언급하며 영국 축구의 정수를 예고해 기대를 모았다."우리가 세계적인 선수들과 (실력을) 겨룰 수 있는지 느껴보고 싶었어요"라는 긍정적인 바람도 잠시뿐, <넥스트 레전드> 팀은 선덜랜드 유소년팀의 피지컬에 압도되고, 거친 압박에 당황하며 고전을 면치 못하는 장면이 속출한다. 급기야 상대 선수의 도발에 발끈한 강동휘가 거칠게 항의하고, 선수들이 말리는 일촉즉발 신경전이 포착돼 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 상대가 강할수록 "어떻게든 이기고 싶어요"라며 끓어오르는 승리 욕구를 터트려 기대를 높이고 있다.한편, 영국 명문 구단으로부터 정식 입단 테스트 초청장을 거머쥔 단 한 명의 선수가 탄생해 관심이 집중된다. 과연 이영표 감독 손에 전달된 '꿈의 리그' 초대장의 주인공은 누가 될지 궁금증이 커지는 가운데, <넥스트 레전드>는 차세대 글로벌 유망주 발굴이라는 작품의 목표가 현실로 이어지는 의미 있는 순간을 맞이했다. 선수의 성장을 지켜봐 온 시청자들에게는 뭉클한 감동을 선사하는 한편, '최후의 1인'이 앞으로 어떤 여정을 펼쳐나갈지 기대감이 고조된다.유럽 리그 진출이라는 원대한 꿈에 다가간 <넥스트 레전드> 8화는 3월 13일(금) 오후 4시 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr