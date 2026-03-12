'47세' 하지원, 26학번 대학 새내기됐다…캠퍼스 정문서 포착, "기대해" ('지원이요')

사진=텐아시아DB

단국대학교 출신 배우 하지원(47)이 26학번 새내기로 변신한다.오는 19일 오후 6시 첫 공개를 앞둔 JTBC 디지털스튜디오 신규 웹예능 '26학번 지원이요'가 12일 채널을 오픈하고 티저 영상을 공개했다.'26학번 지원이요'는 국민 배우 하지원이 26학번 대학교 신입생으로 돌아가 젠지(GEN-Z) 세대와 소통하며 실제 대학 생활에 뛰어드는 모습을 담은 프로그램이다. 털털한 매력으로 오랜 기간 사랑받아온 하지원이 첫 단독 웹예능에 도전하는 만큼, 그녀가 보여줄 새로운 모습에 관심이 모인다.오늘 오픈된 채널에는 하지원의 첫 캠퍼스 방문기를 담은 티저 영상이 공개돼 눈길을 끈다. 그의 귀여운 어린 시절과 학창 시절 사진으로 시작된 영상은 캠퍼스로 향하는 하지원의 등굣길을 따라간다. 길을 걷다 지나가던 행인에게 길을 묻는 등 편안하게 학교로 향하던 하지원이 정문에 도착하는 순간, 칙칙하던 캠퍼스는 순식간에 핑크빛 봄 분위기로 물든다. 수강 신청부터 강의, 과팅까지 실제 새내기들과 함께 펼쳐갈 하지원의 캠퍼스 라이프에 기대감이 높아진다.제작진은 "하지원의 털털한 매력과 봄 캠퍼스의 활기찬 분위기가 어우러져 생생한 캠퍼스 라이프를 담아낼 수 있었다", "첫 단독 웹예능을 맡은 하지원이 26학번 새내기로 변신해 보여줄 다채로운 매력을 기대해도 좋을 것"이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr