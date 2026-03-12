효린, 당당하게 드러낸 거대 타투…'개복수술 흉터' 콤플렉스 완벽 극복

사진=효린 SNS
효린이 건강미를 발산했다.

효린은 11일 자신의 SNS에 "The reason why"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

사진에는 효린의 일상 속 여러 모습이 담겨 있다. 크롭탑에 언더웨어가 드러나는 로우라이즈 팬츠를 착용한 효린은 힙한 분위기를 보여준다. 군살없는 몸매, 탄탄한 복근과 구릿빛 피부에서 효린의 건강미가 느껴진다. 배 위에 새긴 문신도 패션처럼 소화시켰다.
효린은 담도폐쇄증으로 1차 개복수술, 장중첩증으로 2차 수술을 하며 배에 가로, 세로로 크게 수술 흉터가 생겼다고 한다. 흉터가 콤플렉스였던 효린은 타투를 했다. 한 유튜브 채널에서 효린은 "지금은 당당하게 보여드릴 수 있는 게 좋다"고 밝혔다.

1990년생인 효린은 2010년 씨스타로 데뷔했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

