메인 주연만 N번째인데…또 삼각관계 터진 배인혁, 1%대 아쉬운 성적표 [TEN스타필드]

tvN 수목드라마 '우주를 줄게'가 방송 내내 1%대 시청률에 머문 채 종영을 앞두면서, 메인 주연을 맡은 배우 배인혁에게 시선이 쏠리고 있다. 배인혁은 로맨스 장르에서 잇따라 주연으로 캐스팅되며 입지를 넓혀가고 있지만, 삼각관계 구조 속에서 존재감이 상대적으로 약하다는 평가가 반복되며 팬들의 아쉬움이 커지고 있다.12일 종영하는 '우주를 줄게'는 지난달 4일 첫 방송 이후 11회 내내 1%대 시청률에 머물렀다. 최고 시청률 역시 1회 1.9%에 그치며 기대에 못 미치는 성적을 기록했다. 성적도 그렇지만 화제성 측면에서도 뚜렷한 반등을 이끌어내지 못했다는 평가가 나온다.배인혁의 전작인 채널A '체크인 한양'은 지난해 2월 4.2% 시청률로 종영했다. 채널A 드라마 평균과 비교하면 준수한 성적이었지만, 작품이나 캐릭터가 강하게 각인되지는 못했다는 반응이 뒤따랐다. 차기작으로 선택한 '우주를 줄게'에서도 비슷한 흐름이 이어지면서 커리어 방향성에 대한 고민이 필요한 시점이라는 분석도 나온다.배인혁은 그동안 '간 떨어지는 동거', '치얼업', '열녀박씨 계약결혼뎐' 등 여러 작품에서 삼각관계의 중심에 선 남자 주인공을 맡아왔다. 로맨스 장르에서 안정적으로 주연 자리를 확보했다는 점은 긍정적이지만, 반복되는 관계 구도 속에서 캐릭터 매력이 충분히 부각되지 못한다는 지적도 이어지고 있다. 팬들 사이에서도 "주연인데도 갈등의 매개체처럼 소비되는 경우가 많다"는 반응이 꾸준히 나온다.특히 '우주를 줄게'에서는 서브 남주 박서함에게 핵심 로맨스 장면이 집중됐다는 시청자들의 지적도 적지 않았다. 여주인공(노정의)과의 감정 연결 장면을 비롯해 감정이 고조되는 클로즈업 연출 등이 박서함 캐릭터에 상대적으로 많이 배치됐다는 평가다. 반면 배인혁이 맡은 캐릭터는 상황을 설명하거나 갈등을 정리하는 역할에 머무르는 장면이 반복되며 메인 주연으로서 존재감이 약해 보였다는 반응도 이어졌다.배인혁은 서울예술대학교 연기과 출신으로, 그동안 작품마다 연기력 논란이 크게 불거진 적은 없었다. 그럼에도 캐릭터 설정과 서사 전개 방식에 대한 아쉬움이 반복적으로 제기되고 있다는 점에서 아쉽다는 목소리가 나온다.이 같은 아쉬움은 작품 외적인 행보에서도 이어졌다. '체크인 한양' 종영 당시 함께 출연했던 정건주, 박재찬은 라운드 인터뷰를 진행했지만 극의 중심에 있던 배인혁은 인터뷰에 나서지 않았다. 이번 '우주를 줄게' 역시 종영 인터뷰를 진행하지 않기로 했다. 시청률이 저조했더라도 작품에 대한 소회와 비하인드를 직접 전하며 새로운 인상을 남길 기회가 될 수 있었다는 점에서 아쉬움이 남는다는 반응이다. 팬미팅 일정이나 차기작 준비 등 여러 이유가 있을 수 있지만, 작품에 대한 애정을 적극적으로 드러낸 사례들과 비교되며 아쉽게 받아들여지고 있다.1998년생인 배인혁은 20대 후반으로 입대를 앞둔 시점이기도 하다. 꾸준히 캐스팅 제안을 받고 주연 타이틀을 이어가고 있지만, 대중적으로 각인될 대표작이 아직 부족하다는 평가도 뒤따른다. 그는 '우주를 줄게' 공개 전 MBC 드라마 '판사 이한영'에 특별 출연해 살인자 역할을 맡으며 기존 로맨스 주인공 이미지에서 벗어난 변신을 시도하기도 했다. 짧은 등장에도 강렬한 인상을 남겼다는 반응이 이어지며 장르 확장 가능성을 보여줬다.삼각 로맨스의 중심에 서는 배우라는 이미지를 넘어 새로운 캐릭터와 장르로 존재감을 각인할 수 있을지, 입대 전 의미 있는 대표작을 만들어낼 수 있을지가 배인혁의 행보를 가를 관전 포인트로 떠오르고 있다. 반복되는 주연 타이틀 속에서 팬들의 아쉬움을 씻어낼 결정적인 한 작품이 필요하다는 목소리도 커지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr