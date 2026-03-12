카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

이수경 집 공개…초고가 5대 샤또 + 국내 유일 커스텀 술 테이블

"제가 화란이에요" 경리단길 셀프 홍보하다 인지도 굴욕

'데뷔 23년 차' 배우 이수경이 최근 근황을 알리며 유튜브 채널을 론칭했다.



12일 이수경의 개인 유튜브 채널 '이수경력직' 에는 "인생 경력직" 영상이 업로드되며 공식적인 유튜브 활동의 시작을 알렸다.



영상 속 이수경은 자연미 넘치는 모습으로 등장해 첫 회 기념 랜선 집들이를 선보였다. 거실에 자리한 대형 식탁부터 12개월 할부로 구매한 내돈내산 홈 디바이스를 소개하며 꾸밈없는 찐 일상을 공개하는 것은 물론, 주방 펜트리에 자리한 와인셀러를 열어 '이술경' 면모를 뽐냈다. 100병이 넘는 소장 와인 중, 세계 최고가 와인으로 알려진 '5대 샤또'부터 국내 유일 커스텀 술 테이블을 갖춘 로망 가득 술방까지 오픈해 차원이 다른 클래스의 술 사랑을 입증했다.



이수경은 이내 '유튜브 후발주자'로 나선 계기도 밝혔다. 일이 언제 끊길지 모르는 프리랜서 배우의 고충을 솔직 고백하며 세상 모든 경력직에 도전하는 '경력직 콘텐츠'를 기획하게 되었다고. 이에 이수경의 경력 검증에 나선 제작진에게, 과거 자영업에 도전했다가 뼈저린 아픔을 겪었던 반전 사연을 공개해 충격을 줬다.



tvN 드라마 '식샤를 합시다'로 전성기를 맞았던 시기에 청담동 이자카야를 열었다가 큰 손해를 봤던 것. 이어 획기적인 콘셉트의 이태원 80평 브런치 카페로 사업 재도전에 나섰으나 이 마저도 폐업의 쓴 맛을 봤었다고. 연이은 사업 실패로 마음의 병뿐만 아니라 원인불명의 피부병을 얻어 무려 5년간 잠정 은퇴를 할 수 밖에 없었다며 짠한 속내를 드러냈다.



이어 나무위키를 통한 본격 셀프 경력 점검에서 연기 경력을 체크하던 이수경은 미대 유학을 앞두고 '화이트', '아시아나' CF 오디션에 덜컥 합격해 운명처럼 연예계 데뷔를 했던 일화를 공개했다. 하지만 이 과정에서 본인을 검색하면 '폭삭 속았수다'의 이수경이 먼저 뜨는 현실과 나무위키에 박제된 연기 논란까지 확인하며 배우 경력의 위기를 직감했다고



이에 며칠 후, 이수경은 직접 제작한 유튜브 명함과 포스터를 돌리며 길거리 홍보에 나섰지만 시련은 계속됐다. 경리단길 한복판에서 시민들이 연이어 명함 받기를 거부하는 차가운 현실을 마주했다고. 몇 차례 시도 끝에 명함을 받아준 시민마저도 이수경의 정체를 모르는 웃픈 상황이 펼쳐져 초보 유튜버로서의 험난한 앞날이 예고됐다. 한편, 이수경은 '화란아 나도 순정이 있다'라는 명대사의 주인공 배우 김응수와의 재회를 예고해 기대감을 더했다. 20년 만에 밝혀지는 '타짜' 에피소드부터 쏟아지는 명대사에 현장에서는 폭소를 참지 못했다고 전해졌다.



이수경의 세상 모든 경험을 경력으로 만드는 유튜브 '이수경력직'은 매주 목요일 오후 12시에 업로드될 예정이다.



