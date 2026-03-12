오드유스/ 사진 제공 = 티오피미디어

오드유스/ 사진 제공 = 티오피미디어

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 성숙해진 비주얼과 음악으로 글로벌 팬심을 정조준한다.오드유스(써머, 마야, 마이카, 카니, 예음)는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 'Babyface(베이비페이스)'를 발매한다.'Babyface'는 오드유스가 첫 번째 미니앨범 'I Like You(아이 라이크 유)' 이후 약 11개월 만에 발표하는 신곡으로, 10대를 지나 20대의 문턱에서 마주한 새로운 변화가 담겼다. 동명의 타이틀곡과 수록곡 총 두 곡이 수록돼 한층 확장된 스펙트럼을 확인할 수 있다.타이틀곡 'Babyface'는 탄탄한 베이스 리듬을 중심으로 리드미컬한 사운드가 전개되는 팝 댄스 트랙이다. 나이와 외모에 대한 전형적인 시선을 유쾌하게 비틀며 스스로를 긍정하는 당당한 태도를 직관적인 가사로 표현했다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 10대를 벗어난 오드유스만의 당당하면서도 키치한 호기심을 그려냈다. 10대를 탈출한다는 의미를 담아 20대의 시작을 '출소'로 묘사했고, 화려한 성년 파티와 어른의 증명처럼 여겨지는 운전면허 시험장 등을 배경으로 감각적인 영상미를 완성했다.오드유스는 기존의 우정 서사에서 나아가 무대 위 당찬 퍼포먼스로 한층 성장한 역량을 입증할 계획이다. 앳된 겉모습과 상반되는 프로페셔널한 면모로 반전 매력을 예고하며 뚜렷한 존재감을 각인시킬 전망이다.또한 같은날 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 음악 방송 활동에 돌입한다. 이날 오드유스는 'Babyface' 퍼포먼스를 최초 공개, 이전과 180도 달라진 색다른 콘셉트를 선보이며 전 세계 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다.한편, 오드유스의 두 번째 싱글 'Babyface'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개되며 16일에는 음반으로도 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr