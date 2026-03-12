사진제공=MBC

사진='유튜브 하지영' 캡처

배우 박준면이 아이유, 변우석 주연의 드라마 '21세기 대군부인' 촬영 비하인드를 전했다.지난 11일 '유튜브 하지영'에는 배우 박준면이 출연해 직접 담근 겉절이와 하지영 표 수육을 함께 나누며 다양한 이야기를 나눴다.이날 박준면은 다음 달 10일 첫 방송을 앞둔 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 대한 이야기를 꺼냈다. 박준면은 "대본 리딩 때부터 떨렸다. 아이유를 정말 좋아한다"라며 "정말 멋있는 친구다. 연기도 잘하고 음악적으로도 훌륭한 친구"라고 말했다. 이어 그는 "뒤돌면 변우석이 있다. 내 역할이 상궁이라 두 배우와 계속 관계가 이어지는 게 너무 좋았다"고 회상했다.또한 "추석 때 아이유에게 소고기를 선물 받았다"고 밝히며 촬영 현장 비하인드도 전했다. 박준면은 "'21세기 대군부인' 촬영장에는 아이유와 변우석이 준비한 커피차와 간식차가 매일 이어졌다. 이게 월드클래스구나 싶었다"라며 웃었다. 이어 "염정아 언니가 준비해 준 커피차도 겨우 넣을 수 있었을 정도"라고 덧붙였다.사극에 자주 출연하는 이유에 대한 질문에는 "연극을 오래 해서 톤이 맞는 것 같다는 이야기를 듣는다. 하지만 현대극도 일상극도 다 할 수 있다"고 자신감을 보였다. 또한 "일일부터 주말극, 미니시리즈, OTT까지 다 해봤다. 나는 백지 같은 배우라 불러주면 다 된다"고 어필해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr