유선, 2014년에 득녀했는데 이렇게 컸어…카라 멤버와 판박이

배우 유선이 카라 한승연을 닮은 딸을 공개했다.유선은 최근 "어느덧 중학생이 된 그녀와. 이제 앞자리가 바뀐 엄마. 새로운 챕터를 열어가야 하는. 지금을 기억하고 싶어서 함께 화보를 찍었어요! ㅎㅎ 어느새 조용히 지가간건지, 곧 다가올 지 모르는 그녀의 사춘기가 오기 전 함박웃음 가득 행복한 모녀의 시간을 담았던 날"이라면서 "이제는 내가 맘속 고민들을 꺼낼 때면 함께 공감해주고 조언도 해주는 친구 같은 딸 ㅎㅎ 그녀가 결혼할 때면 이런 느낌일까? 사진을 보는데 뭔가 먹먹한 기분"이라며 소감을 적었다.이어 유선은 "아빠랑 붕어빵이지만 웃는 모습은 저랑 똑 닮았다네요"라며 덧붙였다. 유선의 딸은 마치 걸그룹 카라의 한승연을 연상케하는 미소였다.한편 유선은 2011년 비연예인 남성과 결혼, 2014년 득녀했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr