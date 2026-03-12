사진-tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

배우 이동휘가 고(故) 나철을 떠올리며 눈물을 흘렸다.지난 11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 이동휘가 출연했다.이날 방송에서 이동휘는 최근 관심사에 대한 질문에 "지금 한국 나이로 42살이다. 지금까지는 하고 싶은 걸 다 하고 살았다. 지금부터는 가족을 위해서 살고 싶다"라고 답했다. 이어 "어머니께서 한 때 건강에 이상이 있었던 적이 있다. 방송에 자주 얼굴을 비추면 부모님이 좋아하실 것 같아서 TV에 더 많이 나와야겠다고 생각했다"라고 말했다.이동휘는 "안타깝게도 먼저 하늘로 간 친구들도 있다. 친구들을 보내고 나서 이렇게 살고 싶지 않다는 생각을 했다"며 눈물을 흘렸다. 이동휘는 "그 친구를 떠나보내고 다짐했다. 운구를 마치고 집에 돌아온 날, 주변에 그런 사람들이 생기지 않도록 노력해보자는 생각을 했다"고 고백했다.그가 언급한 친구는 2023년 1월 건강 악화로 세상을 떠난 배우 나철이다. 고 나철은 영화 '신과함께-죄와 벌', '1987', '극한직업', 드라마 '슬기로운 의사생활 시즌2', '빈센조', '지리산' 등에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr