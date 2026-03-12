사진=고윤정 SNS

배우 고윤정이 또다시 털털한 면모를 보였다.고윤정은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "샤넬패션"이라는 짧은 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 고윤정이 앰배서더 자격으로 한 해외 명품 브랜드의 패션쇼에 참석한 모습. 특히 그는 명품 가방을 들고 무표정한 얼굴로 시크한 매력을 보이면서도 손가락으로 브이 포즈를 취하거나 허리에 힘을 축 뺀 자세를 취하는 등 털털한 성격을 보였다.반면 동갑내기 그룹 블랙핑크 제니는 전날 거울 셀카를 찍던 중 가운데 손가락을 든 제스처를 취해 화제가 됐다.한편 고윤정은 지난해 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에 출연하며 안정적인 연기로 시청자들의 호평을 받았다.'언젠가는 슬기로울 전공의생활'은 언젠가는 슬기로울 의사 생활을 꿈꾸는 레지던트들이 입덕부정기를 거쳐 성장해 나가는 과정을 담은 드라마다. 고윤정은 극 중 산부인과 레지던트 1년 차 오이영 역으로 분했으며, 마지막 회에서 2년 차로 성장했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr