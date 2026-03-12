아일릿/ 사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 내 주요 음악 시상식에서 2년째 수상 기록을 이어갔다.12일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 '제40회 일본 골드 디스크 대상'에서 '베스트 3 뉴 아티스트(아시아)' 부문 상을 받았다.1987년 처음 열린 '일본 골드 디스크 대상'은 일본레코드협회가 주관하는 시상식이다. 한 해 동안 나온 음반과 영상물 판매량, 스트리밍 횟수 등 객관적인 수치를 기준으로 삼아 음반 업계 발전에 도움을 준 아티스트를 뽑는다. 아일릿이 이름을 올린 '베스트 3 뉴 아티스트(아시아)'는 일본 밖 아시아 지역 신인 중 성적이 가장 좋은 상위 3팀에게 주는 상이다.이들은 지난 시상식에서도 다수의 트로피를 받았다. 당시 데뷔곡 'Magnetic'을 통해 '송 오브 더 이어 바이 다운로드(아시아)', '송 오브 더 이어 바이 스트리밍(아시아)', '베스트 5 송 바이 스트리밍' 등 총 3개 부문에서 수상했다.아일릿은 "'Magnetic'에 이어 아티스트로서도 상을 받게 되어 정말 기쁘다. 항상 곁에서 응원해 주시는 GLLIT(글릿.팬덤명) 분들에게 진심으로 감사드린다"라고 소감을 밝혔다.해당 그룹은 지난해 일본 현지에서 여러 성과를 냈다. 2월 내놓은 노래 'Almond Chocolate'이 음원 차트에서 뒤늦게 순위가 오르는 역주행 현상을 보이며 이름을 알렸다. 이어 9월에는 일본 첫 번째 싱글 'Toki Yo Tomare'(토키 요 토마레)를 발표하고 현지에서 정식 데뷔 절차를 밟았다.또한 일본의 주요 연말 방송 프로그램에도 잇달아 출연했다. NHK '홍백가합전'을 포함해 NTV '연간 뮤직 어워드', 후지TV 'FNS 가요제', TBS 'CDTV 라이브! 라이브!' 무대에 2년 연속 올랐다. 특히 '제67회 빛난다! 일본 레코드 대상'에서는 'Almond Chocolate'으로 해외 가수 노래 중 유일하게 '우수작품상'을 받기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr