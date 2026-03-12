사진=텐아시아DB

신체 프로필 165cm이라고 알려진 배우 하지원이 유튜브 채널 '인생84'에 출연, 기안84와 색다른 '수원 누동(누나-동생) 케미'를 뽐내며 시청자들을 사로잡았다.11일 공개된 '인생84'에서 하지원은 기안84와 함께 고향 수원의 광교산을 동반 등반하며 진솔한 이야기를 나눴다. 하지원의 등장 전, 기안84는 "하지원이 학창 시절부터 고향인 수원에서 정말 유명한 누나였다"라며 "수원 남학생들의 인맥 관계가 하지원 누나를 중심으로 연결되어 있다고 생각될 정도였다"라고 깜짝 '샤라웃'을 보내 흥미를 유발했다. 이어 성사된 만남에서 하지원은 "보다 자유롭게 살고 싶은데, 기안84의 행보를 보며 힐링한다"라고 반가운 인사를 건네 훈훈한 분위기를 자아냈다.하지원은 3월 16일 첫 공개를 앞둔 ENA 새 드라마 '클라이맥스'에 대한 소식도 전했다. 극중 흥행 부진을 겪으며 다시 정상에 올라가고 싶은 욕망을 지닌 여배우 '추상아' 역을 맡은 하지원은 "생애 연기를 하면서 가장 어려웠던 배역"이라며 "여배우 역할이다 보니 배우 하지원으로 보이지는 않을까 고민을 많이 했다"라고 고충을 털어놨다. 또한 "나와는 정반대되는 예민한 캐릭터라 작품을 위해 마른 몸을 만들었다"라고 덧붙여 연기 변신에 대한 기대감을 높였다.배우가 된 운명적인 계기도 공개됐다. "원래 꿈은 우주비행사였다"라는 하지원은 "고등학생 시절 담임 선생님의 추천으로 사진 촬영을 했는데, 그 사진이 엔터사 관계자의 눈에 띄어 연락이 오면서 배우의 길을 걷게 됐다"라며 운명 같은 과정을 설명해, 만화가에서 방송인으로 자연스럽게 전향한 기안84와 특별한 공감대를 형성했다.등산 후 이어진 막걸리 회동에서는 인생작들을 돌아보는 시간을 가졌다. 하지원은 '다모'에 대해 "배우라는 직업이 너무 행복하다고 처음 느꼈고, 캐릭터에 완전히 몰입될 수 있었던 작품"이라고 애정을 드러냈다. 이어 "'시크릿 가든'을 10번 정도 정주행했는데, 어느덧 15년 전 작품"이라는 기안84의 말에 "작품 속 시간에서 살다 보니 시간이 흐르는 걸 잘 못 느끼는 편"이라며 순수한 면모를 보였다.마지막으로 하지원은 "기안84가 편안하게 대해줘서 촬영하는 느낌을 못 받을 정도로 좋은 시간이었다"라는 소감과 함께, 파스타 집에서 다음 만남을 기약하며 이날의 일정을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr