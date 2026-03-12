/ 사진=텐아시아 DB

웨이브(Wavve) 신규 오리지널 예능 '베팅 온 팩트'가 1차 티저를 공개했다.웨이브의 새 오리지널 서바이벌 '베팅 온 팩트'가 첫 공개된다. '베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 출연자 8인이 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼로, 코미디언 장동민·이용진, 교수 진중권, 방송인 정영진, 가수 겸 배우 예원, 정치 유튜버 헬마우스, 전 더불어민주당 최고위원 박성민, 전 국민의힘 대변인 강전애가 출연을 확정했다.플레이어들은 최종 우승을 차지하기 위해 치열한 토론과 전략을 펼칠 예정이며, 가짜 뉴스와 진짜 뉴스를 가려내기 위한 두뇌 싸움을 비롯해 논쟁에 특화된 패널들이 선보일 지적 유희가 색다른 재미와 강한 몰입감을 선사할 전망이다.이와 관련 '베팅 온 팩트' 측은 플레이어들의 격렬한 토크 배틀을 예고하는 1차 티저를 공개해 기대감을 끌어올렸다. 영상에서 장동민과 박성민은 '군복무 가산점'을 두고 한 치의 양보 없는 치열한 공방을 벌여 시선을 사로잡는다. 이어 진중권과 헬마우스의 1:1 토론 현장이 공개된다. 앞서 헬마우스는 제작진과의 사전 인터뷰에서 진중권을 향해 "비평가로서는 다 된 것 아닌가? '꼴통 보수' 쪽으로 갔다고 생각한다"라고 거침없는 혹평을 남긴 상황. 사전 인터뷰에서부터 날 선 평가가 오간 두 사람이 결국 토론 테이블에서 마주하게 되며 팽팽한 긴장감을 예고한다.마지막 1:1 토론에서 이용진은 "범죄를 저지른 사람들을 수면 위로 끌어올리는 게 뭐 어떠냐" 는 파격 발언을 던진다. 이에 예원은 "그건 오빠의 기준"이라며 곧바로 반박, 팽팽한 설전을 펼친다. 성차별부터 범죄자들의 사회 활동 등, 온라인에서 논쟁이 끊이지 않는 사회적 화두를 정면으로 다룬 8인의 토론 내용과 결과에 시선이 집중된다.그런가 하면 플레이어 8인이 '베팅 온 팩트'를 통해 선보일 뚜렷한 캐릭터에도 기대가 모인다. 먼저 서바이벌 통산 4회 우승에 빛나는 '서바이벌 GOAT' 장동민은 게임을 설계하는 '지배자형 플레이어'로, 이용진은 남들이 방심한 사이 판세를 뒤집는 '계략형 플레이어'로 활약을 예고한다. '토론 고인물' 진중권은 논리로 상대를 압도하는 '논리형 플레이어', 정영진은 압도적인 정보력으로 판을 장악하는 '빅데이터형 플레이어', 헬마우스는 팩트 체크로 가짜 뉴스를 해체하는 '분석형 플레이어'로 우승을 노린다.여기에 예원은 의외의 한 방으로 판을 뒤흔드는 '감성형 플레이어', 박성민은 판에 뛰어들면 끝까지 밀어붙이는 '공격형 플레이어', 강전애는 경험과 논리를 모두 갖춘 '육각형 플레이어'로 강렬한 존재감을 드러낼 전망이다.'베팅 온 팩트'는 27일 첫 공개되며, 오직 웨이브에서 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr