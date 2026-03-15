사진=매니지먼트시선

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배우 김정현(1990년생)이 박민영(1986년생)과 핑크빛 호흡을 맞추며 로맨스릴러의 정석을 보여주고 있다.11일, 소속사 매니지먼트 시선 측은 tvN 새 월화드라마 '세이렌'에서 신흥 재력가 '백준범' 역을 맡아 열연을 펼치고 있는 김정현의 촬영 현장 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.김정현은 극 중 미스터리한 '백준범'을 입체적으로 그려내고 있다. 특히 첫 등장부터 한설아(박민영 분)에게 눈을 떼지 못하던 그는 함께 그림에 관해 이야기를 나누던 중 "사랑에 빠진 기분이랄까"라며 설아를 향해 거침없이 직진, 보는 이들까지 숨죽이게 만들었다.김정현은 첫 등장 당시의 강렬한 존재감을 고스란히 내비친다. 그는 설아를 향한 흔들림 없는 태도로 백준범이 가진 자신감을 보여줬다. 또한 김정현은 캐릭터의 성격을 반영하듯 칼같이 떨어지는 슈트 차림으로 화면을 압도, 독보적인 아우라를 완성했다.김정현은 이전과는 다른 분위기로 반전 매력을 선사한다. 그는 설아를 그윽하게 바라보다가도, 찰나의 순간 스치는 뜨거운 눈빛으로 베일에 싸인 그의 차가운 이면과 대비를 이루며 캐릭터에 대한 궁금증을 더했다.김정현은 치밀한 완급 조절과 견고한 연기 내공으로 '백준범'을 밀도 있게 완성해가고 있다. 그는 차가운 재력가의 모습부터 사랑이라는 감정에 흔들리는 남자의 면모까지 섬세하게 조율하며 극의 몰입도를 높이고 있다. 이에 회를 거듭할수록 백준범이 숨기고 있는 비밀과 설아와의 관계가 어떻게 변화할지 기대가 모이는 가운데 김정현이 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.김정현을 비롯해 박민영, 위하준 등이 출연하는 '세이렌'은 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr