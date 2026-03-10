사진=가수 겸 배우 수지 SNS
가수 겸 배우 수지가 프랑스 파리 일대의 명소를 방문해 촬영한 사진을 공개했다.

수지는 지난 9일 본인의 소셜 미디어(SNS) 계정에 "여행 사진을 슬슬 풀어볼까나"라는 내용의 텍스트와 함께 다수의 사진을 업로드했다.

해당 게시물에 포함된 첫 번째 사진에서 그는 에펠탑을 등지고 야외에 서 있는 상태다. 원근법을 이용해 에펠탑 구조물이 한 손 위에 위치한 듯한 구도를 잡아 동작을 취해 웃음을 자아내고 있다.
이어 첨부된 다른 사진에서는 파리 길거리에 자리한 야외 테라스 카페 좌석에 착석해 있다. 와인이 채워진 유리잔과 식사류가 세팅된 테이블을 앞에 두고 미소짓는 모습이 여유로워 보인다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

