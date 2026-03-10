사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 장나라의 소속사 관계자가 사망했다.9일 한 매체는 장나라 소속사 관계자 A씨가 숨진 채 발견됐다고 전했다.현장에서는 A씨의 유서가 발견된 것으로 알려졌다. 경찰은 유서 내용을 토대로 A씨의 사망 경위를 조사하고 있다.보도에 따르면 장나라 소속사는 투자를 약속했던 투자자가 투자를 철회하면서 해당 투자자와 갈등을 빚고 있었다. 장나라 소속사는 해당 투자자에 대한 법적 대응을 진행한 것으로 알려졌다. 다만 해당 사안과 고인의 비보 사이에 직접적인 연관성은 확인되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr