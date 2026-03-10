사진=텐아시아DB

배우 나나가 공식 석상에서 강도를 제압했던 사건에 대해 언급했다.10일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화 드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 이지원 감독이 참석했다.'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 드라마다.나나는 정재계와 연예계를 오가며 정보를 다루는 인물 황정원 역을 맡았다. 나나는 "황정원은 방태섭(주지훈 분)의 비밀 정보원이다. 스포일러가 될 수 있어서 정확하게 말씀드릴 순 없지만 베일에 싸여있는 인물이다. 드라마를 보시면 어떤 역할인지 알 수 있을 것"이라며 말문을 열었다.작품을 선택한 이유에 대해 나나는 "대본이 되게 솔직하고 대담하다는 느낌을 받았다"고 말했다. 이어 그는 "황정원이라는 역할이 지금껏 내가 보여주지 않았던 캐릭터라 더 매력을 느꼈다. 감독님과 함께 작업해 보고 싶다는 생각도 컸다"고 덧붙였다.강도 제압 사건을 언급하기도 했다. 앞서 나나는 지난해 11월 흉기를 소지한 채 자택에 침입한 30대 강도와 몸싸움을 벌인 바 있다. 이에 대해 나나는 "많은 분이 걱정해 주시고, 응원도 해주셨다. 덕분에 힘을 얻으면서 즐겁게 일상생활로 돌아왔다. '클라이맥스'에서 연기할 수 있어서 기대되고 감사하다"라며 웃어 보였다.'클라이맥스'는 오는 16일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr