사진=이현이, 홍성기 각 SNS

모델 이현이의 첫째 아들이 미국 존스홉킨스 대학 영재 프로그램에 합격했다.이현이의 남편 홍성기는 지난 9일 "바짝 준비해서 통과"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 첫째 아들 윤서 군이 영재 프로그램에 합격한 증서가 담긴 모습. 윤서 군이 합격한 캠프는 미국 존스홉킨스 대학의 영재 양성 프로그램인 CIT(Center for Talented Youth)로, 상위 10%에게만 시험 기회가 주어지는 것으로 알려졌다.앞서 이천수 심하은 부부의 딸 주은 양과, 도경완 장윤정 부부의 아들 연우 군이 해당 캠프에 합격해 미국에 다녀온 바 있다.한편, 홍성기는 삼성전자 반도체 개발 엔지니어로 재직 중이며, 이현이는 이화여대 경제학과 출신이다. 부부의 두 아들은 연간 학비 약 1000만 원에 달하는 명문 사립초에 나란히 재학 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr