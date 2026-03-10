사진=텐아시아 DB, MBN 뉴스

사진=MBN 뉴스

배우 이재룡(62)의 사고 영상이 공개되면서 큰 충격을 주고 있다.10일 한 연예 매체는 이재룡이 6차선 도로 중앙분리대를 들이받고 달아나는 현장 영상을 공개했다.해당 매체는 "사고 직후 이재룡이 아무런 조처를 하지 않았다. 음주운전 사실이 발각될까 두려워 오히려 속도를 높였다"며 "사고 현장 주변에는 가드레일 파편이 그대로 떨어져 있었다"고 보도했다.앞서 이재룡은 지난 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담동 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 잇달아 들이받은 뒤 그대로 달아난 혐의를 받고 있다. 이 사고로 중앙분리대 10여 개가 파손된 것으로 전해졌다.이재룡은 사고 직후 자택에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에 머물다 경찰에 붙잡힌 것으로 알려졌다. 검거 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 측정됐다.서울 강남경찰서는 9일 이재룡을 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 등 혐의로 수사 중이라고 밝혔다. 조만간 소환해 추가 조사를 진행할 예정이다.이재룡의 음주 사고는 이번이 처음이 아니다. 그는 2003년 강남에서 음주운전 사고를 내 면허 취소 처분을 받았고, 2019년에는 술을 마신 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 기소유예 처분을 받은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr