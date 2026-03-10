사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

홍석천이 조카들을 딸, 아들로 입양한 이유를 털어놨다.9일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에는 홍석천이 딸의 결혼을 앞두고, 사돈과 상견례하는 모습이 담겼다.홍석천은 두 조카를 입양해 딸, 아들로 키웠다. 입양 얘기를 먼저 꺼낸 건 홍석천이라고. 그는 "이혼한 작은 누나가 새로운 사랑을 찾는 과정이 있었는데, 절대 만나선 안 되는 남자를 만난 거다. 안 좋은 상황이 있었다. 누나 전화받자마자 '애들 데리고 빨리 나와라'고 했다. 애들 데리고 피신 온 거다"라고 말했다.누나는 막냇동생 홍석천이 걱정할까봐 그동안 사실을 숨겨온 것. 홍석천은 "어찌저찌 제가 알게 됐는데, 제가 그런 꼴은 또 못 본다. 내가 다 책임질테니 올라오라고 했다. 야밤에 올라온 거다"며 눈물을 훔쳤다. 제작진이 "가족이 애틋한 거 같다"고 하자 홍석천은 "가족이 나에겐 좀 특별하다"고 답했다.홍석천은 "원래는 입양까진 생각 안 했다"며 입양 과정에 대해 이야기하기 시작했다. 이어 "작은 누나가 첫 번째 결혼을 실패하면서 얼마나 주변 눈치를 봤겠나. 누나도 애들 엄마이기 전에 여자인데, 본인의 행복을 찾고 싶을 때가 있을 텐데"라며 "알아봤더니 내 호적에 입양할 수 있더라"라고 입양을 결심한 이유를 밝혔다.입양 후 달라진 점이 있냐는 물음에 홍석천 딸은 "그날로부터 제 삶이 엄청나게 달라졌다. 심리적인 안정감이 있다"라고 말했다. 또한 "절대 후회 안 한다"라며 홍석천을 향한 애정을 표했다. 딸이 "입양하길 잘했지?"라고 묻자 홍석천은 "잘했지"라며 맞장구쳤다.상견례 자리에서도 홍석천의 입양 과정에 대한 이야기가 나왔다. 홍석천은 "첫 번째는 저희 누나 때문이다. 누나의 인생을 위해서 그랬다. 두 번째는 그러니까 내가 애들을 책임질 테니 걱정하지 마라고 했다. 그렇게 결정했다"고 말했다. 안사돈이 "누님이 너무 젋으셨으니까"라고 이해하자 홍석천은 "누나가 너무 젊은 나이에 그렇게 됐다. 그 마음을 아신다"며 고마워했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr