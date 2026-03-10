"8일 연속 성관계하다 난청"…'이은비♥' 배기성, 결혼 10년차 무자녀 부부인데 '19금 토크' ('사랑꾼')[종합]

사진=텐아시아 DB

2017년 결혼한 배기성, 이은비 부부가 19금 토크를 했다.지난 9일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 밸런타인데이를 맞아 서로에게 서프라이즈 이벤트를 선사하는 배기성 부부의 모습이 그려졌다. 이날 배기성은 30년 지기 절친 윤정수와 그의 아내 원진서를 초대해 보양식 진수성찬을 대접하며 훈훈한 시간을 가졌다. 얼마 전 생일을 맞은 윤정수는 장인·장모가 선물한 금목걸이를 자랑하며 "장모님이 연초에 사신 거라 (금값이) 많이 올랐다"고 함박웃음을 지었다.화기애애한 분위기 속에서 아내 이은비는 배기성의 입에 있던 전복을 직접 뺏어 먹는 돌발 스킨십을 선보였다. 이를 지켜보던 스튜디오의 황보라는 "미쳤나 봐! 괜찮아요?!"라며 화들짝 놀라 웃음을 자아냈다.이어지는 대화에서 배기성은 자연 임신을 위해 8일 연속으로 성관계를 하다 돌발성 난청까지 오게 됐다고 몸 상태를 고백했다. 이에 윤정수는 "8일은 멀쩡한 사람도 죽는다"며 고개를 저었다. 심지어 윤정수는 "사실 (아내와) 연애 초반에 머리가 너무 아파서 대학병원에 CT 찍으러 갔었다. 뇌혈관이 터지는 줄 알았다"며 비슷한 위기 상황을 겪었다고 고백했다. 이에 원진서가 "하루에 몇 번씩"이라고 두통의 원인을 깜짝 폭로하자, 배기성은 "애 낳으려다 아버지가 먼저 죽겠다"며 앓는 소리를 내 폭소를 유발했다.배기성은 무명 시절 인기 스타였음에도 자신을 살뜰히 챙겨준 윤정수에게 편지로 고마움을 전했다. 그는 "가수 활동을 포기하고 싶을 때마다 정수가 있었다"며 눈시울을 붉혔다. 윤정수는 "내 이야기를 다 들어주는 사람은 기성이 뿐"이라며 두터운 신뢰를 드러냈다.새로운 사랑꾼으로 합류한 홍석천은 과거 친누나의 두 아이를 자신의 법적 자녀로 입양하게 된 사연을 공개했다. 그는 "원래는 입양까지 생각 안 했다. 그런데 이혼한 누나가 새출발하는 데 (아이들이) 짐이 되면 어쩌나 싶었다. (누나에게) 애들은 내가 맡을 테니, 새로운 사랑을 찾아가라고 합의했다"며 남편을 피해 아이들과 야밤에 피신 올 수밖에 없었던 누나를 위해 조카 입양을 결정한 당시를 회상했다.딸 역시 "아빠로 인정은 오래전부터 하고 있었다. 삼촌이 아빠라고 듣고 싶어 하면 그렇게 부를 것이다. 하지만 (아빠가) 원할지 모르겠다"며 "삶이 그날로 완전히 달라졌다. 심리적인 안정감...(입양된 것을) 후회는 절대 안 한다"라고 홍석천을 향한 깊은 신뢰를 드러내 뭉클함을 더했다.홍석천은 상견례를 앞두고 "대통령을 만나도 안 떨리는데, 사돈 만나는 건 긴장된다"며 극도의 긴장감을 보였다. 그러나 막상 사돈을 만나자, 특유의 친화력을 발휘했다. 양가의 호칭 정리 도중 홍석천은 "형이라고 부르면 안 되냐"라고 너스레를 떨어 분위기를 풀었다. 이후 홍석천은 예비 사위의 밝은 에너지를 칭찬하며 안심하는 모습을 보였다.홍석천은 사돈댁에 보내는 편지를 통해 "제가 참 특이한 사람인지라, 혹시 두 분께 부담이 되지는 않을지 걱정이다. 우리 딸을 예쁘게 받아주시길 기도한다"며 눈물로 진심을 전했다. 이에 안사돈은 "남편이 요즘 시대에 그런 건 아무것도 아니라고 하더라"며 "자식을 키워본 경험이 없으신데도 조카를 진정한 내 딸로 받아들였다는 느낌을 받았다. 마음이 따뜻한 분"이라고 속내를 밝혔다. 홍석천은 제작진과의 인터뷰에서 "가족은 큰 방패다. 해결해야 할 숙제고"라며 복잡한 심경을 드러냈다. 그러면서 "(사위가) 지금까지는 숙제가 하나 더 늘어난 것 같은데, 나중에는 방패가 될 것"이라고 미소지었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr