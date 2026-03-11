사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 28기 옥순이 행복한 근황을 전했다.최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "이사하고 첫 주말 집근처에서 외식하고 들어와서 딸 취향껏 고른 세식구 헤어밴드하고 밤늦게까지 깔깔대면서 놀았오요"라며 "평범하고 소소해서 더 행복했던 특별한 주말"이라는 멘트와 함께 28기 영호의 사진을 공개했다.사진 속 28기 옥순은 실내 거실로 보이는 공간에서 체크 패턴 파자마 상의를 입은 채 보라색 고양이 귀 모양이 달린 헤어밴드를 머리에 착용하고 카메라를 향해 셀카를 찍고 있다.뒤편에는 아이보리색 소파와 쿠션이 놓인 밝은 거실 공간이 보이며, 바닥에 놓인 가방과 소지품이 편안한 집 분위기를 전한다.다른 사진에서는 28기 영호가 같은 체크 파자마 차림으로 바닥에 앉아 초록색 개구리 모양 헤어밴드를 머리에 두르고 웃고 있다. 28기 딸은 분홍색 하트 무늬 잠옷을 입고 28기 영호의 얼굴을 두 손으로 감싸며 장난스럽게 얼굴을 가까이 맞대고 있어 가족의 다정한 분위기가 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "옥순님 영호님한테 잘해야 돼요 진짜 괜찮은 남자 만났어요" "늘 응원합니다" "옥순님을 사랑하니 모든걸 껴안은,..영호님 대단해요" "제가 다 기쁘네요" "좋은 아빠 만들어주셔서 얼마나 뿌듯하실지 느껴집니다" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr