사진 = 28기 옥순 인스타그램
'나는솔로' 28기 옥순이 행복한 근황을 전했다.

최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "이사하고 첫 주말 집근처에서 외식하고 들어와서 딸 취향껏 고른 세식구 헤어밴드하고 밤늦게까지 깔깔대면서 놀았오요"라며 "평범하고 소소해서 더 행복했던 특별한 주말"이라는 멘트와 함께 28기 영호의 사진을 공개했다.

사진 속 28기 옥순은 실내 거실로 보이는 공간에서 체크 패턴 파자마 상의를 입은 채 보라색 고양이 귀 모양이 달린 헤어밴드를 머리에 착용하고 카메라를 향해 셀카를 찍고 있다.

뒤편에는 아이보리색 소파와 쿠션이 놓인 밝은 거실 공간이 보이며, 바닥에 놓인 가방과 소지품이 편안한 집 분위기를 전한다.
사진 = 28기 옥순 인스타그램
다른 사진에서는 28기 영호가 같은 체크 파자마 차림으로 바닥에 앉아 초록색 개구리 모양 헤어밴드를 머리에 두르고 웃고 있다. 28기 딸은 분홍색 하트 무늬 잠옷을 입고 28기 영호의 얼굴을 두 손으로 감싸며 장난스럽게 얼굴을 가까이 맞대고 있어 가족의 다정한 분위기가 자연스럽게 이어진다.

이를 본 팬들은 "옥순님 영호님한테 잘해야 돼요 진짜 괜찮은 남자 만났어요" "늘 응원합니다" "옥순님을 사랑하니 모든걸 껴안은,..영호님 대단해요" "제가 다 기쁘네요" "좋은 아빠 만들어주셔서 얼마나 뿌듯하실지 느껴집니다" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.

한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

