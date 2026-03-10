블랙핑크 제니가 배우 고윤정과 만났다.
제니는 10일 자신의 인스타그램에 "💚braaaaavo💚"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.
공개된 게시물들 속에는 제니가 프랑스 파리에서 열린 샤넬 2026-27 가을·겨울(F/W) 여성복 컬렉션에 참석한 모습. 제니는 블랙 브라톱에 비즈 장식이 촘촘하게 엮인 시스루 스타일의 상의를 매치했다.
특히 제니는 배우 고윤정과 다정하게 얼굴을 맞댄 채 포즈를 취하고 있어 눈길을 끌었다. 고윤정 역시 해당 브랜드의 앰배서더로서 같은날 쇼에 참석했다. 두 사람은 1996년생 동갑내기라는 점에서 더욱 이목을 끌었다.
한편 제니는 지난 7일 브랜드 샤넬 앰배서더 자격으로 ‘샤넬 2026 가을·겨울 레디투웨어 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
