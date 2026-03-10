사진=이든엔터테인먼트

2024년 데뷔한 그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 한층 더 강렬해진 다크 콘셉트로 컴백 기대감을 끌어올렸다. 티저 영상으로 충격적인 임팩트를 남겼다는 반응이 이어지고 있다.올아워즈는 지난 9일 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 다섯 번째 미니앨범 'NO DOUBT(노 다웃)' 타이틀곡 'DEAD MAN WALKING(데드 맨 워킹)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상은 붉은 조명 아래 얼굴을 가린 의문의 인물이 등장하며 시작된다. 정체를 알 수 없는 존재가 만들어내는 묘한 긴장감 속에서 장면은 폐공장을 배경으로 전환되고, 멤버들이 차례로 모습을 보여주며 강렬한 존재감을 나타낸다. 이후 하늘에서 거대한 손이 내려와 머리 위로 드리워지는 장면이 이어지며 충격적인 비주얼과 함께 압도적인 몰입감을 선사하고 있다.영상 곳곳에 등장하는 기요틴, 검은 깃발, 사슬 등 상징적인 오브제들은 의미심장한 분위기를 더하고 있다. 무언가로부터 벗어나려는 듯한 멤버들의 강렬한 눈빛과 긴장감 넘치는 연출은 단 몇 초의 영상만으로도 강렬한 인상을 남기며 시선을 사로잡았다.여기에 타이틀곡 'DEAD MAN WALKING'의 음원 일부가 더해지며 다크하고 웅장한 사운드가 영상의 분위기를 한층 극대화했다. 마치 한 편의 다크 판타지 혹은 호러 영화를 보는 듯한 긴장감이 이어지며, 앞서 공개된 트레일러와 연결되는 서사적 흐름 또한 암시하고 있다. 또한 어둠 속에서도 흔들리지 않는 존재들의 모습이 담기며 이번 앨범이 전할 메시지에 대한 궁금증을 더욱 높였다.미니 5집 'NO DOUBT'은 수많은 유혹과 혼란 속에서도 스스로에 대한 확신을 잃지 않고 나아가는 올아워즈의 서사를 담은 앨범이다. '의심할 여지가 없다'는 메시지를 중심으로 한층 확장된 세계관과 음악적 성장을 통해 또 한 번의 도약을 예고하고 있다.타이틀곡 'DEAD MAN WALKING'은 위치 하우스를 기반으로 한 다크 트랩과 록이 결합한 하이브리드 트랙이다. 공포와 파멸, 자기 파괴의 이미지를 과장된 캐릭터 성으로 풀어내며 이미 끝났다는 것을 알면서도 끝까지 걸어 나가는 존재의 시점을 강렬하게 그려낸다.다채로운 티징 콘텐츠로 글로벌 팬들의 관심을 끌고 있는 올아워즈의 다섯 번째 미니앨범 'NO DOUBT'은 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr