사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

위하준이 이엘리야 사망사건의 진실을 알아낼 수 있는 새로운 증거를 찾았다.지난 9일(월) 방송된 tvN 월화드라마 '세이렌' 3회에서는 김윤지(이엘리야 분) 사망사건에 대한 차우석(위하준 분)의 수색이 계속된 가운데 수석경매사 한설아(박민영 분)와 김윤지의 악연이 서서히 밝혀지면서 시청자들의 상상력을 자극하고 있다.이에 3회 시청률은 전국 기준 평균 4.1%, 최고 5.1%를, 수도권 기준 평균 4%, 최고 5.5%를 기록했으며 전국 및 수도권 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)차우석은 남자들과 보험살인 제보자 김윤지의 잇따른 죽음에 연루된 한설아를 더욱 가까이서 파헤치기 위해 로얄옥션의 보험 담당자가 됐다. 고객과 보험사 직원으로 다시 만나게 된 한설아와 차우석은 자연스러운 인사를 나눴지만 두 사람 사이에는 서늘한 기류만 맴돌았다.차우석이 오기 전, 사고 당일 한설아와 김윤지가 말다툼하는 영상이 온라인에 공개되면서 옥션 내에서는 한설아를 의심하는 여론이 등장하고 있는 상황. 그런 만큼 한설아는 차우석과 옥션 직원들을 분리하기 위해 옥션 소개를 핑계로 그를 불러내 둘만의 시간을 마련했다. 이어 자신을 범인으로 몰아가는 차우석의 유도심문에도 굴하지 않고 사전에 협의가 끝나지 않은 미팅은 불가하다며 더 이상의 접근을 차단했다.이로 인해 옥션 내부에서도 별다른 증거를 얻지 못한 차우석은 조사 방식을 바꿔 죽은 김윤지의 흔적을 쫓았다. 김윤지의 차 안에서 발견한 오피스텔 열쇠와 맞는 방을 찾아낸 차우석은 떨리는 마음으로 오피스텔 방 안에 발을 들였다.불 꺼진 김윤지의 집을 둘러보던 차우석은 건너편 건물 창문에서 한설아의 얼굴을 목격하고 혼란에 휩싸였다. 창가에 선 한설아는 마치 차우석의 존재를 눈치채기라도 한 듯 묘한 표정으로 건너편 건물을 응시해 시청자들을 얼어붙게 했다. 대체 김윤지가 왜 한설아의 건너편 집에서 살고 있었던 것일지, 두 경매사의 악연이 궁금해지고 있다.경찰서에서는 김윤지 사망사고가 자살이 아닌 타살이라고 제보한 제보자를 찾고 있었다. 사건 발생 당일 한설아와 김윤지가 말다툼하는 모습이 담긴 영상이 폭로됐을 뿐만 아니라 김윤지가 죽기 전 두 사람의 동선이 일부 겹쳤던 터.수상함을 느낀 형사들은 제보자를 만나기 위해 백방으로 수소문했고 가까스로 제보 전화를 걸었던 당사자인 로얄옥션 인턴 도은혜(한채린 분)를 만났다. 형사들의 질문 속에 어렵게 입을 연 도은혜는 김윤지 사망사고에 대해 "한설아, 그 여자가 죽였다고요"라는 뜻밖의 증언을 던져 형사들을 놀라게 했다. 과연 도은혜의 증언대로 한설아가 김윤지를 죽인 게 맞을지 그 내막에 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr