강호동, 2살 연하 여배우와 스캔들 터졌다…"목격자도 나와, 식사 후 마음 접어" ('아근진')

사진=텐아시아DB

김원희(53)가 강호동(55)과의 스캔들에 대해 해명했다.지난 9일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜’에서는 배우 김원희가 게스트로 출연했다.이날 김원희는 연예계 생활 중 유일한 스캔들 상대가 강호동이라고 밝혔다. 과거 기사 제목에는 '김원희, 강호동 유혹'이라고 써 있었다.김원희는 “처음 스캔들이 났고 꽤 진지했다. 녹화 중 기자들이 찾아와서 확인을 하더라. 주변 사람들을 통해서 이게 진짜냐고 사실 확인을 하고, 심지어 목격자까지 나왔다”고 말했다.김원희, 강호동 스캔들은 1996년 예능 ‘기쁜 우리 토요일’에서 부부 연기를 하면서 나게 됐다고. 김원희는 “기자들이 둘이 같이 있는 걸 어디에서 봤다고, 자세하고 구체적으로 났더라. 나도 당황스러웠다”며 “너무 심각하고 웃어넘겨지지 않아서 강호동에게 전화를 했다. 혹시 기자들에게 이런 연락을 받았냐고 물었다”고 밝혔다.강호동의 반응에 대해서는 “'전화하지 마이소, 소문납니다'라며 바로 끊더라”며 황당해했다. 이어 그는 "전화로 상황을 해결해야 하는데, 마치 내가 소문을 낸 것처럼 화를 내더라. 얼마나 민망했겠냐"고 토로했다.김원희는 강호동에게 이성적인 호감이 완전히 사라졌던 결정적인 계기에 대해서도 말했다. 그는 “촬영 후 함께 점심을 먹을 때였다. 불판에 고기를 구워먹었는데, 고기를 뒤집지도 않았는데 먹더라. 심지어 나는 하나도 안 챙겨줬다”고 폭로했다.이어 “꼭 이성으로 챙겨주지 않더라도 동료로서 챙겨주지 않나. 고기 10개 중에 9개를 먹더라. 그 때 마음을 접었다”고 덧붙였다.강호동의 결혼식에 참석했다는 김원희는 “청첩장은 못 받았던 것 같다. 근데 결혼식에 갔다. 안 가면 더 이상하지 않나. 내 결혼식에도 호동 씨가 왔었다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr