'히든싱어2' 출신 가수 김진호가 고(故) 휘성을 향한 그리움을 전했다.
김진호는 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "당신을 알게 된 것은 제 인생에서 가장 큰 행운 중 하나였다. 당신을 알았다는 사실만으로도 제게는 큰 행복이었다"라며 장문의 글을 게재했다.
그는 "당신 덕분에 제 팔자에 없던 방송에도 나가보고, 뉴스에서만 보던 유명 연예인들도 만나봤다"며 "휘팀과 코러스 친구들까지 좋은 인연들을 얻었고, 무엇보다 가장 행복했던 20대의 추억을 만들 수 있었다"고 애틋한 마음을 전했다.
이어 "생각보다 함께 찍은 사진이 많다. 너무 못생기게 나온 사진은 올리지 않았다"며 웃음을 섞어 고인과의 추억을 떠올렸다. 또 김진호는 "같이 먹었던 연어상회, 육쌈냉면, 함께 들렀던 선정릉역 편의점, 당신 차에서 처음 맡았던 아로마 향, 갑자기 삘 받아 3시간이나 통화했던 기억까지 모두 제게는 소중한 추억"이라고 덧붙였다.
김진호는 휘성의 묘소 사진을 공유하며 "제가 다 기억하고 있겠다. 그러니 모든 걸 내려놓고 다시 태어나서는 행복하게 살기를 바란다"고 애틋한 메시지를 남겼다.
김진호는 과거 JTBC 예능 '히든싱어2' 휘성 편에 출연해 우승을 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 정식 가수로 데뷔한 뒤에도 휘성의 콘서트에 게스트로 참여하는 등 생전 고인과 깊은 인연을 이어왔다.
한편, 휘성은 지난해 3월 10일 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 43세. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
