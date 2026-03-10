사진=텐아시아DB

방송인 홍석천(55)이 딸의 결혼을 앞두고 상견례에 나섰다.지난 9일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 생애 첫 상견례에 나선 홍석천과 그의 가족들의 모습이 공개됐다.홍석천은 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다고. 그는 첫째 딸의 결혼을 앞두고 사돈과 만남을 가졌다. 식당에 들어서기 전 홍석천은 "대한민국에서 나란 사람이 어떤 사람인지 아는데 그런 집안과 사돈을 맺는 게 큰 결정이 아니다"라고 말했다.사돈과 만난 홍석천은 해맑게 웃으며 먼저 인사를 건넸다. 그러자 사돈 역시 "우리도 처음이라 약간 긴장이 됐는데 포옹 한 번에 녹아내렸다"고 반응했다. 바깥사돈은 홍석천에게 조카들을 입양한 이유를 물었다. 홍석천은 "첫 번째는 누나의 인생을 위해서다. 두 번째는 내가 애들 책임질 테니 걱정하지 말라고 했다. 누나가 너무 젊은 나이에 그렇게 됐다"고 답했다.이어 홍석천은 "딸 가슴에 표현은 안 해도 슬픈 구석이 있을 거다. 예비 사위한테 되게 고마운 게 너무 밝은 에너지를 가졌다. 딸 상대가 밝았으면 했다. 처음 보는데 활짝 웃고 목소리 톤이나 에너지가 좋더라"고 덧붙였다.사돈은 "진짜 대단하신 분이다. 쉽게 그런 결정하기가 힘든데"라고 반응했다. 또 안사돈은 "사돈이 홍석천 씨라 해서 인터넷에서 찾아봤는데 '어?' 싶었다. 그런데 남편이 요즘 그런 건 아무것도 아니라고 이해시키더라"고 말했다. 그러자 홍석천은 "아버님 장어 하나 더 드세요"라고 말해 웃음을 자아냈다.상견례 도중 홍석천은 편지를 낭독하기도 했다. 홍석천은 "참 특이한 사람인지라 혹시 두 분께 부담이 되는 건 아닌지 걱정이 우선이다, 사돈이기 전에 한 인간 홍석천으로 편하게 대해 주시고 너그럽게 받아주시면 기쁠 것 같다. 우리 가족을 사랑으로 예쁘게 받아주시길 기도한다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr