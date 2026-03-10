가수 정일훈(ILHOON)이 오는 4월 4일 단독 콘서트 ‘MAEDUP’(매듭)을 개최한다.
이번 공연에서는 기존 발매곡들을 밴드 사운드로 재구성한 라이브 무대와 함께, 아직 발표되지 않은 신곡이 처음 공개될 예정이다. VIP석은 멤버십 전용 선예매 오픈 직후 매진되기도 했다.
정일훈은 밴드 연주를 통해 자신의 음악적 색깔과 무대에서의 존재감을 더욱 선명하게 보여줄 계획이다. 웅장하면서도 섬세한 밴드 사운드는 기존 곡에 새로운 깊이와 에너지를 더하며, 관객들에게 몰입감 있는 라이브 경험을 제공할 전망이다. 미발표 신곡 또한 그의 음악적 성장과 탐구 과정을 확인할 수 있는 자리로 마련된다.
이번 ‘MAEDUP’ 콘서트는 공연 중 관객과 호흡하며 음악적 교감을 나누는 방식으로 진행된다. 정일훈은 관객과 함께 공연의 분위기를 만들어가며 현장을 채울 계획이다.
그는 이번 공연에 대해 “오랜 시간 준비한 곡들을 팬들과 함께 선보일 수 있어 설렌다”며, “밴드 사운드와 미발표 신곡을 통해 음악적 스펙트럼을 보여주고 싶다”고 전했다.
공연 예매는 인터파크 티켓에서 가능하다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
