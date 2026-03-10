사진=KBS 스포츠 유튜브 영상 캡처

박용택 KBS 야구 해설위원이 야구 대표팀의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드 진출에 기쁨의 눈물을 쏟았다.류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 9일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 4차전 호주전에서 7-2로 승리했다. 이에 8강에 진출하게 됐다. 한국 야구 대표팀이 2라운드에 진출한 건 17년 만의 일이다.이날 문보경은 2회 선제 2점 홈런을 포함해 홀로 4타점을 쓸어 담았다. 선발 손주영이 팔꿈치 통증으로 급작스럽게 내려갔지만, 노경은의 '인생 투구'와 조병현의 완벽한 마무리가 실점을 2점으로 억제했다.한국은 이날 호주를 상대로 2실점 이하, 5점 차 이상 승리를 거둬야 8강에 진출할 수 있었던 상황. 9회초 안현민의 희생플라이로 7-2의 점수가 만들어졌다. 9회말에는 이정후가 실점과 다름없던 상대의 타구를 걷어올리며 호수비를 펼쳤다.한국팀의 WBC 8강 진출이 확정되자 해설위원들도 기쁨의 눈물을 감추지 못했다. 박용택 해설위원은 "못 참겠다"며 오열했다. 그러면서 "일본전, 대만전도 잘했는데 한끗차이로 지면서 어려워졌다"며 "선수들이 얼마나 준비를 잘했고, 좋은 과정이 있었는지 알잖나"라며 후배들을 응원했다. 경기 후 리뷰 중에도 눈물을 멈추지 못했다.네티즌들은 "갱년택", "애겐택", "자기 은퇴식 때보다 더 서럽게 울어", "콘셉트인 줄 알았는데 진심으로 오열" 등 반응을 보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr