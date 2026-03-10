고준희 / 사진 = 고준희 유튜브 채널 캡처

배우 고준희가 명품 가방 브랜드로부터 에코백을 선물받았다고 밝혀 화제다.9일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '에르메스 백부터 강남 싹쓸이템까지 역대급 보부상 고준희의 왓츠 인 마이 백'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 고준희는 "내가 보부상이다. 진짜 많이 가지고 다니는 가방을 소개하려고 한다"고 말문을 열었다.고준희는 "나는 이고 지고 다니는 병이 있다. 그래서 나는 배낭을 메고 다닌다"고 전했다. 이어 "명품 C사 언니들도 왜 자기 브랜드에서 구입한 가방 어디 갔냐고 하는데, 그 가방들은 옛날에 쌩쌩할 때 들고 다녔다"라는 에피소드를 전해 웃음을 안겼다.특히, 고준희가 그의 영문 이름이 새겨진 에코백을 소개하는 장면이 눈길을 끌었다. 고준희는 "많은 분들이 궁금해하더라. 이게 사실은 H사에서 선물해준 에코백이다"라고 전했다. 이어 그는 "H사 긴자 지점에서 VIP인 사람이거나 가방을 구입하면 에코백을 만들어서 선물로 주더라"고 덧붙였다."H사 VIP"냐고 묻는 제작진에 고준희는 "한국말은 끝까지 들어봐야 한다. 나도 VIP고 싶다"고 너스레를 떨었다. 이어 그는 "셀러랑 친한 셰프가 VIP라서 에코백을 선물해줬다"고 설명했다.해당 영상이 공개되자 누리꾼들은 "고준희 생각보다 사람이 솔직하다", "보부상 중에 최고다", "연예인들 중에 제일 감각적인 가방 들고 다니는 것 같다"는 긍정적인 반응이 이어졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr