"발음 불안해" 박민영, 때아닌 '딕션 논란' 도마 위…시청률 하락세 못 피했다 [TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

사진제공=tvN

배우 박민영 주연의 tvN 월화드라마 '세이렌'이 첫 회 이후 2회 연속 시청률 하락세를 보이며 고전하고 있다. 현실성 떨어지는 불친절한 서사가 몰입을 방해한다는 지적과 함께, 박민영의 대사 전달력에 대한 아쉬운 목소리도 나온다.'세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자와, 그 여자를 둘러싼 죽음의 진실을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적인 로맨스 스릴러를 그린 드라마다. 박민영은 속내를 알 수 없는 수석 경매사 한설아로 분해 기존의 '로코퀸' 이미지를 벗고 파격 변신에 나섰다.앞서 진행된 제작발표회에서 그는 캐릭터의 날 선 예민함을 표현하기 위해 "물과 술만 마셨다. 촬영하면서 하루에 물을 3L씩 마셨다"고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 실제로 박민영은 극 중 깊게 파인 쇄골 라인과 날카로운 턱선으로 한설아의 예민하고 서늘한 분위기를 자아냈다.그러나 노력에 비해 시청률은 매회 낮아지는 추세다. 지난 9일 방송된 '세이렌' 3회는 전국 가구 기준 4.1%를 기록했다. 첫 회 5.5%로 시작해 2회 4.6%에 이어 또다시 최저치를 경신하며 하락세를 그리고 있다.시청률 부진의 요인으로는 극 전반에 깔린 불친절한 서사와 현실성 부족이 언급된다. 김철규 감독의 감각적인 연출은 눈에 띄지만, 이미지 위주의 컷들이 서사의 흐름을 끊어놓는다는 지적이다. 특히 보험 살인 소재를 다루는 방식이 작위적이고, 보험 조사관 차우석(위하준 분)이 형사처럼 단독 잠입 수사를 펼치는 등 현실성을 떨어뜨리는 설정들이 장르물로서의 매력을 반감시켰다는 분석이 나온다.특히, 박민영의 대사 전달력에 대한 아쉬움의 목소리도 나온다. 그간 박민영은 수많은 작품에서 '정확한 딕션'을 자랑하며 전달력이 좋은 배우로 꼽혔다. 그러나 '세이렌'에서는 미스터리한 분위기를 위해 설정한 낮은 목소리 톤과 발음이 오히려 독이 됐다는 평가다. 이에 시청자들은 "발음이 새서 대사가 잘 들리지 않는다", "목소리에 힘이 과하게 들어가 몰입을 방해한다", "발음 안 좋다고 생각한 적 없는데 왜 이렇게 어눌하게 들리지" 등의 반응을 보이고 있다.박민영의 지나치게 마른 외형 역시 건강에 대한 우려를 낳고 있다. 캐릭터를 향한 열정으로 감행한 극한의 다이어트 탓에, 영상 속 박민영의 모습은 치명적이기보다 안쓰럽다는 반응이다. 팬들은 "연기 열정도 좋지만 건강이 우선 아니냐", "너무 말라서 대사를 칠 때 힘겨워 보인다"며 안타까움을 표하고 있다.물론 작품에 대한 긍정적인 시선도 있다. 익숙함을 버리고 낯선 장르물에 도전한 박민영의 변화 시도만큼은 인정받는 분위기다. 김철규 감독 특유의 감각적인 영상미 역시 극의 퀄리티를 높인다는 호평이 있다. 초반 시청자 확보에 난항을 겪고 있는 '세이렌'이 향후 전개를 통해 딕션 논란을 잠재우고 대중의 공감을 얻으며 반전의 발판을 마련할 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr