스윙스, 임보라와 ♥열애 중 '정관 수술'했다…결별 후 복원 "아이 갖고파" ('아근진')[종합]

스윙스가 '무정자 논란'에 대해 해명했다.지난 9일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 스윙스가 게스트로 출연했다.이날 스윙스는 무정자증 소문에 대해 "8년 전쯤 크게 마음을 먹었다. 아이를 절대 낳지 않겠다고 생각해서 병원에 가서 정관수술을 했다"고 밝혔다. 스윙스는 2017년 배우 임보라와 공개 열애를 하다 3년 만인 2020년 결별했다. 8년 전은 임보라와 열애 중인 시기와 맞물린다.그러나 재작년에 마음이 바뀌었다는 그는 "갑자기 아이를 갖고 싶다는 생각이 들었다. 당장 가족을 만들겠다는 의미는 아니다. 호르몬 변화인지 아이들이 예뻐 보이더라"고 말했다.이후 정관 복원 수술을 받았다는 스윙스. 그는 "수술할 때 민망한 자세로 있어야 했다. 간호사들이 남자였으면 좋겠다고 생각했는데 모두 여자였다. 수술 직전에 한 분이 '팬이다'라고 말해 더 민망했다. 끝나고 아파 죽겠는데 사인을 했다"고 회상했다.복원 여부를 확인하기 위해 다른 병원을 찾았던 스윙스는 "화장실이 다른 사무실과 함께 사용하는 곳이었다"며 "혹시 알아볼까 봐 얼굴을 숨기기도 했다"고 털어놨다.무정자증 소문에 난 이유에 대해서는 "이 이야기를 유튜브에 짧게 올렸더니 '씨 없는 수박'이라고 놀림을 많이 받았다"며 "처음 검사에서는 정자가 8마리 정도 보였다. 의사가 아이를 갖기 어렵다고 했다. 반년 뒤 다시 오라고 해서 갔는데, 두 달 전 검사에서는 정자가 엄청 많다고 하더라"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr