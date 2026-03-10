'현역가왕3' 결승전, 컨디션 난조 터졌다…"성대결절에 독감, 어려움 있어"

사진제공=MBN

‘현역가왕3’ TOP9 홍지윤-차지연-구수경-솔지-김태연-강혜연-이수연-홍자-금잔디가 3대 가왕이 탄생할 결승전 파이널 매치에서 9인 9색 심장 저격 ‘인생 노래’ 무대를 선보인다.10일 방송되는 MBN 예능 ‘현역가왕3’ 최종회에서는 TOP9이 ‘현역가왕’ 3대 가왕과 2026 한일전에 참가할 국가대표 TOP7이 되기 위해 벌이는 최후의 결승 파이널 매치가 생방송으로 진행된다. '현역가왕3' 결승전은 총점 4000점을 만점으로 하며, 결승 1차 현장 점수 1200점, 결승 2차 현장 점수 1200점, 생방송 실시간 문자 투표 1200점, 대국민 응원 투표 240점, 신곡 음원 점수 160점이 배점됐다.먼저 연구하고 공부하는 열정으로 매번 도전적인 무대를 만들어낸 홍지윤은 결승 2차전 무대에 나서기 전, “안주하지 않는 현역이 되고 싶다. 그런 게 현역이라고 생각한다”라는 결연한 포부를 드러낸 후 마지막이라는 북받친 진심이 폭발한 무대를 선보인다. ‘진격의 트롯 차장군’의 면모를 뽐낸 차지연은 수수한 한복에 쪽머리, 민낯 투혼으로 등장해 모두를 놀라게 하고, 아무도 상상하지 못한 독보적인 무대를 선보인 후 연예인, 국민 판정단 할 것 없이 한바탕 오열을 이끌어내 현장을 숙연하게 한다.‘무명의 대반란’을 증명하며 무패 행진으로 현역 최고의 돌풍을 일으키고 있는 구수경은 노사연의 ‘돌고 돌아가는 길’을 선곡해 전매특허의 록 창법을 가미한 ‘트롯스피릿’으로 현장을 휘감는다. 솔지는 “‘현역가왕3’는 잔잔하던 인생에 돌을 던져준 도파민 같은 존재였다”라며 “성인가요 차트에 내 이름이 올라와서 놀랐다“라고 감개무량한 마음을 드러낸 후 조항조의 ‘돌릴 수 없는 세월’을 선보여 맞춤 선곡이었다는 극찬을 터트린다.“참가 직전 변성기가 와서 고민이 많았다”라는 10대 파워의 선두 주자 김태연은 이내 눈빛 돌변 무대를 선보여 감탄을 자아내고, “많은 가수들이 은퇴를 결심할 수 있겠다”라는 평가를 받는다. ‘만년 8등’의 팔자를 고치고 싶어서 ‘현역가왕3’에 재도전한 강혜연은 지난 1회 대국민 응원 투표에서 1위를 기록하자 “1등 처음 해본다”라고 울컥하고, 간절한 소망과 꿈을 담아 조용필의 ‘꿈’을 열창해 현장 모두의 심장을 울린다.아슬아슬하게 결승 2차전에 탑승한 ‘현역가왕3’ 최연소 참가자 이수연은 이제까지 볼 수 없던 긴장감이 가득한 모습으로 무대 위에 올라 안타까움을 자아내지만, 이내 할머니의 사랑을 떠올린 노래를 뜨겁게 토해내며 현장을 물들인다. 홍자는 여전히 안 좋은 목 컨디션에 속상함을 드러내면서도 “성대결절에 독감에 많은 어려움들이 있었지만, 그분들을 위해서라도 마지막 무대를 잘하고 싶다”라며 세상을 떠난 팬을 기리는 위로의 노래를 전해 현장을 감동으로 휘감는다.기적의 생존 신화를 보여준 트롯 왕고참 금잔디는 “처음이자 마지막이었던 이 도전 무대는 저에게 너무나 구세주 같은 무대였다”라는 감격스러운 소감을 전하고, 자신이 옹알이할 때부터 불렀다는 노래 중 한 곡을 선보여 “모태 트로트 가수”라는 박수를 이끌어낸다.제작진은 “결승전 파이널 매치에 돌입하는 9인의 현역이 마지막 무대를 위해 최선에 최선을 다하는 노력을 쏟았다”라며 “‘현역가왕3’의 3대 가왕이 시청자 여러분의 손으로 탄생하게 된다. 실시간 문자 투표를 통해 TOP9을 향한 많은 응원과 지지를 보내주시길 부탁드린다”라고 전했다.'현역가왕3' 최종회 12회는 이날 오후 9시 40분 생방송으로 진행된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr