사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 박진영이 갓세븐(GOT7) 멤버들과의 우정을 자랑했다.10일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 JTBC 새 드라마 '샤이닝' 배우 박진영, 김민주가 출연했다.이날 두 사람은 본명을 그대로 활동명으로 쓰는 이유를 밝혔다. 박진영은 JYP 시절 예명으로 '주니어'라는 이름을 받았던 사실을 언급했다. 그는 "박진영 PD님과 이름이 같아서 '넌 내 주니어야' 하시며 이름을 지어주셨다"며 "당시에는 너무 영광스러웠다"고 회상했다. 다만 시간이 지나면서 생각이 달라졌다고.박진영은 "나이가 들면서 '주니어'로 계속 활동하기에는 고민이 생겼다"며 결국 본명으로 돌아오게 된 이유를 설명했다. 장도연이 "그럼 '제가 박진영으로 활동할 테니 선배님이 시니어로 활동하시면 안 되냐'고 해보지 그랬냐"고 농담하자 박진영은 웃음을 터뜨렸다.김민주 역시 본명 사용의 현실적인 이유를 말했다. 그는 "민주라는 이름 자체가 검색하기가 어렵다. 민주주의, 민주당 같은 게 먼저 많이 나온다"고 토로했다. 박진영 역시 "나도 무슨 진영, 저쪽 진영 이런 식으로 많이 나온다"고 맞장구쳐 폭소케 했다.형제자매 이야기도 이어졌다. 김민주는 권은비에 이어 2번째로 친하다는 최예나를 언급하며 "예나언니 오빠는 천사다. 다정하다. 놀러 가면 옥수수 구워서 먹으라고 내어준다"고 감탄했다. 그러면서 "우리 친오빠는... 내 친구들이 오면 방에서 안 나올 것 같다. 서로 쌍방으로 원하지 않는다"고 솔직하게 털어놨다.반대로 여동생을 향해서는 애정을 표현하며 "멤버들 빼고 친구가 없어서, 쉴 때 여동생이 놀아준다"고 전했다. 이어 "핸드폰에 오빠는 본명으로, 여동생은 애칭으로 저장해놨다. 집에서도 '오빠'라는 호칭을 잘 쓰지 않고, 주어를 생략한 채 대화한다"며 친남매 케미를 뽐냈다.한편, 박진영은 갓세븐 활동 당시 멤버들과 많이 싸웠다는 비하인드도 공개했다. 그는 "안무하다가 툭툭 건드는 동작이 있는데, 처음엔 장난처럼 시작한 게 점점 세졌다"며 "맞은 사람이 기분 나빠서 더 세게 하고, 또 그걸 맞으면 더 세게 하고, 그렇게 커졌다"고 말했다.심지어 방송국 화장실에서 멱살을 잡고 싸우다가도 무대에 올라갈 땐 아무 일 없다는 듯 올라갔다고 했다. 하지만 뒤끝은 오래가지 않았다. 박진영은 "한 시간만 지나면 또 풀렸다"며 "그렇게 다 싸우다 보니까 지금은 싸울 일도 없고, 오히려 더 친해졌다. 이제는 가족 같다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr