사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
'살롱드립' 박진영이 갓세븐(GOT7) 멤버들과의 우정을 자랑했다.

10일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 JTBC 새 드라마 '샤이닝' 배우 박진영, 김민주가 출연했다.

이날 두 사람은 본명을 그대로 활동명으로 쓰는 이유를 밝혔다. 박진영은 JYP 시절 예명으로 '주니어'라는 이름을 받았던 사실을 언급했다. 그는 "박진영 PD님과 이름이 같아서 '넌 내 주니어야' 하시며 이름을 지어주셨다"며 "당시에는 너무 영광스러웠다"고 회상했다. 다만 시간이 지나면서 생각이 달라졌다고.
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
박진영은 "나이가 들면서 '주니어'로 계속 활동하기에는 고민이 생겼다"며 결국 본명으로 돌아오게 된 이유를 설명했다. 장도연이 "그럼 '제가 박진영으로 활동할 테니 선배님이 시니어로 활동하시면 안 되냐'고 해보지 그랬냐"고 농담하자 박진영은 웃음을 터뜨렸다.

김민주 역시 본명 사용의 현실적인 이유를 말했다. 그는 "민주라는 이름 자체가 검색하기가 어렵다. 민주주의, 민주당 같은 게 먼저 많이 나온다"고 토로했다. 박진영 역시 "나도 무슨 진영, 저쪽 진영 이런 식으로 많이 나온다"고 맞장구쳐 폭소케 했다.
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
형제자매 이야기도 이어졌다. 김민주는 권은비에 이어 2번째로 친하다는 최예나를 언급하며 "예나언니 오빠는 천사다. 다정하다. 놀러 가면 옥수수 구워서 먹으라고 내어준다"고 감탄했다. 그러면서 "우리 친오빠는... 내 친구들이 오면 방에서 안 나올 것 같다. 서로 쌍방으로 원하지 않는다"고 솔직하게 털어놨다.

반대로 여동생을 향해서는 애정을 표현하며 "멤버들 빼고 친구가 없어서, 쉴 때 여동생이 놀아준다"고 전했다. 이어 "핸드폰에 오빠는 본명으로, 여동생은 애칭으로 저장해놨다. 집에서도 '오빠'라는 호칭을 잘 쓰지 않고, 주어를 생략한 채 대화한다"며 친남매 케미를 뽐냈다.
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
사진=유튜브 '살롱드립'
한편, 박진영은 갓세븐 활동 당시 멤버들과 많이 싸웠다는 비하인드도 공개했다. 그는 "안무하다가 툭툭 건드는 동작이 있는데, 처음엔 장난처럼 시작한 게 점점 세졌다"며 "맞은 사람이 기분 나빠서 더 세게 하고, 또 그걸 맞으면 더 세게 하고, 그렇게 커졌다"고 말했다.

심지어 방송국 화장실에서 멱살을 잡고 싸우다가도 무대에 올라갈 땐 아무 일 없다는 듯 올라갔다고 했다. 하지만 뒤끝은 오래가지 않았다. 박진영은 "한 시간만 지나면 또 풀렸다"며 "그렇게 다 싸우다 보니까 지금은 싸울 일도 없고, 오히려 더 친해졌다. 이제는 가족 같다"고 말했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지