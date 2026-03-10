사진=유튜브 채널 '고추와사비'

가수 성시경이 광고 관계자들 사이에서 본인과 관련한 부정적인 평판이 돌고 있다고 털어놔 놀라움을 자아냈다.지난 7일 유튜브 채널 '고추와사비'에는 ' 하지메맛있대 성시경 형님과 단둘이 술 한잔. 찐 미식왕 성식영 등판'이라는 제목의 영상 콘텐츠가 업로드됐다.해당 영상 내에서 성시경은 식당 추천 기준을 묻는 질문에 "다 내가 알고 있던 가게들이다. 내가 맛있었던 기억이 있는 집들을 (소개)하니까 돈을 받지 않는다. 가게 소개할 때 보통 돈 받으면 지금보다 돈이 더 많을 거다"라고 답했다.이와 함께 그는 "우리 유튜브처럼 광고 없는 유튜브 진짜 없다. (광고를) 한다면 하고 싶은데 내가 맛없는 걸 못 넣겠다. 그래서 광고주들한테 '저 XX 안 해준다'고 소문이 안 좋게 났다"고 부연했다.또한 "어쨌건 나는 내가 '이게 좋다'고 말하고 먹어야 하는데 (맛 없는 건) 그렇게 못 하겠더라. 그래서 심사숙고해서 가게를 고른다"고 설명했다.더불어 일본인 신분으로 국내 식당을 탐방하는 콘텐츠를 제작 중인 배우 다케다 히로미츠를 향해 "이 채널을 봤는데 가게가 다 맛있는 집에 가더라. 그냥 대충하는 게 아니더라. 한국인인 나도 힘든데 얼마나 힘들겠냐. 마음이 고마웠다. 좋은 채널이다"라고 평가했다.마지막으로 성시경은 "거꾸로 생각해 봐라. 나도 일본에서 고생하고 열심히 하고 있지만, 일본 사람이 얼마나 뭉클하겠냐. 그런 마음이다. 고맙고 되게 잘됐으면 좋겠다"고 응원을 건넸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr