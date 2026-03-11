사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

예능 '나는 SOLO' 시리즈를 통해 마취과 전문의의 매력을 가감 없이 보여준 22기 영수가 가정을 꾸릴 준비를 마친 진지한 교제 소식을 전하며 팬들의 축하를 받고 있다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '찾았다 내 사랑?! 나솔 유니버스 트리플크라운 22기 영수 단독 인터뷰'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는 SOLO'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다', 그리고 '지지고 볶는 여행'까지 출연하며 이른바 '나솔 유니버스'의 트리플 크라운을 달성한 22기 영수가 인터뷰를 하게 됐다.22기 영수는 해당 영상에서 "현재 진지하게 가정을 만들 생각으로 결혼을 전제하며 만나는 분이 있다"며 교제 사실을 공식화했다. 작년 10월부터 연락을 주고받기 시작해 실제 연인으로 발전한 지는 3달째에 접어들었다고 밝힌 22기 영수는 상대방이 일반인인 점을 배려해 방송 노출에는 조심스러운 태도를 보였다.22기 영수를 사로잡은 연인의 매력은 때 묻지 않은 순수함과 밝은 에너지였다. "상대방이 너무 밝고 항상 웃어주는 모습에 반했다"고 운을 뗀 22기 영수는 매번 데이트를 마치고 헤어질 때마다 아쉬움에 눈물을 흘리는 연인의 모습에 큰 감동을 받았음을 고백했다.이어 22기 영수는 "내가 힘들고 슬플 때 즐거움을 줄 수 있는 사람이 당신인 것 같다는 확신이 들어 만남을 결심하게 됐다"며 최근 스스로도 감성적으로 변해 함께 눈물을 흘렸던 일화를 공개했다.이번 인연의 가교 구실을 한 인물은 다름 아닌 여자친구의 삼촌이었다. 22기 영수는 "사실 '나솔' 덕분에 소개를 받은 것이라 프로그램의 덕을 크게 봤다고 이실직고할 수밖에 없다"며 삼촌의 연락을 통해 조카를 소개받게 된 흥미로운 비하인드를 전했다.더불어 22기 영수는 앞선 방송 출연 과정에서 자신의 단점을 가감 없이 지적해 준 22기 영숙에게도 감사를 표하며, 인간적으로 고쳐야 할 점들을 발견하고 변할 수 있었던 것이 현재의 안정적인 연애에 도움이 되었음을 시사했다.한편 22기 영수는 최근 개인 SNS를 통해 연인과 함께한 사진을 공개해 화제를 모았으며 일각에서는 상대가 20살 연하의 일본인이라는 추측이 이어지는 등 뜨거운 관심을 받고 있다. 22기 영수는 결혼에 대해 "최소 1년은 지켜봐야 한다고 생각한다"며 신중하면서도 확신에 찬 포부를 전했다. 한편 마취과 의사인 22기 영수는 '나는솔로' 출연 당시 마취해준 환자가 추후 자신이 낳은 아이를 데려와 "선생님 마취로 태어난 아이에요"라고 밝혔다고 고백한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr