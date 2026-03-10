사진 = '정시아 아시정' 유튜브 채널 캡처

배우 정시아와 오현경이 16년 동안 이어온 각별한 인연을 바탕으로 데뷔 시절의 비화와 자녀 교육에 대한 진솔한 고찰을 나누며 시청자들에게 깊은 울림을 선사했다.배우 정시아가 운영하는 유튜브 채널 '정시아 아시정'에서는 '정시아 16년 지기 찐친 '오현경' 언니와 만났어요 정시아·오현경의 진짜 대화'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정시아는 오현경과의 인연에 대해 '드라마에서 이 분의 남편을 빼앗는 역할로 만난 이후 16년이 넘는 시간 동안 인생의 동반자처럼 의지하고 있다'며 깊은 애정을 드러냈다.2010년 드라마 '미쓰 아줌마' 출연 당시 정시아는 둘째 딸 서우를 임신한 상태에서 고된 촬영 일정을 소화했으며, 오현경은 '당시 정시아뿐만 아니라 감독님과 가수 김정민의 아내까지 현장에 임산부만 세 명이었을 정도로 다들 정신없이 바빴던 시기였다'고 회상했다.오현경은 미스코리아 대회에 출전하게 된 의외의 계기를 밝혀 눈길을 끌었다. 오현경은 "원래 선생님이나 여군을 꿈꿨으나 우연히 광고 모델로 연예계에 발을 들였다"며 "당시 상금이 1500만 원이었는데 평범한 집안 형편에 동생을 미술 공부시키고 싶다는 생각에 도전을 결심했다"고 털어놨다.이미 광고와 드라마 계약 논의가 오가는 신인이었음에도 이를 포기하고 출전해 1989년 미스코리아 '진'에 선발된 오현경은 "1등을 해본 사람은 다르다는 자부심과 책임감이 지금까지 활동하는 원동력이 됐다"고 덧붙였다.두 사람의 우정은 자녀들에게도 이어져 정시아의 딸과 오현경의 딸은 남다른 친분을 유지하고 있다. 정시아는 "딸이 가장 좋아하는 언니가 언니 딸인데 미국 유학 중인 채령이가 한국에 오자마자 카페 아르바이트를 하는 모습을 보며 배울 점이 많다고 느꼈다"고 말했다.이에 오현경은 정시아 딸에 대해 "그림에 천부적인 재능이 있는 영재"라며 칭찬했고 오현경 딸 역시 정시아 딸 그림 실력을 보고 "그림은 이런 아이들이 해야 하는 것 같다"며 전공에 대해 고민했던 일화를 전했다.오현경은 유학 보낸 딸을 향한 절절한 모성애를 드러내며 눈시울을 붉혔다. 공항에서 딸을 뒤도 안 돌아보고 보냈던 이유에 대해 오현경은 "눈물이 날까 봐 그랬다"고 고백하며 과거 홧김에 유학 비용을 언급했던 자신을 자책했다.오현경은 "아이가 자라는 성장 과정을 곁에서 보지 못하는 것을 어떻게 돈으로 환산하겠느냐며 목놓아 울었을 정도로 미안함이 크다"고 말해 정시아의 공감을 자아냈다. 정시아는 오현경을 향해 "연예계 생활과 육아를 병행하며 서로 의지할 수 있는 선배가 있어 든든하다"며 변치 않는 신뢰를 약속했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr