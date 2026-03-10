사진 = '김숙티비' 유튜브 채널 캡처

재산이 100억이라는 소문에 휩싸인 김숙이 서울 방배동의 숨은 명소들을 직접 발로 뛰며 소개하는 과정에서, 상상을 초월하는 고가의 가구 가격을 접하고 특유의 솔직한 리액션을 선보여 화제를 모으고 있다.방송인 김숙이 운영하는 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '영피프티 골목대장 숙이의 방배동 탐방 찐 내돈내산 스팟들 공개 (장어솥밥+카페+프리츠한센+바이크샵)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김숙은 방배동 주민들이 아끼는 명소들을 차례로 방문하며 특유의 유쾌한 에너지를 발산했다. 시작은 순탄치 않았다. 야심 차게 준비한 첫 코스인 숲 환경도서관이 예상치 못한 휴관일로 문을 닫자 김숙은 "첫 시작부터 엉망"이라며 절규하는 모습으로 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.아쉬움을 달래기 위해 김숙이 찾은 곳은 방배동의 소문난 장어 전문점이었다. 김숙은 '특품 특대 장어 솥밥 정식'을 시식하며 다소 높은 가격대임에도 불구하고 복지리탕과 굴전 등 풍성하게 차려지는 기본 반찬과 압도적인 장어의 크기를 확인한 뒤 "부모님을 꼭 모시고 오고 싶은 맛"이라며 극찬을 아끼지 않았다. 특히 함께 주문한 전복솥밥과 매콤꽃게살솥밥의 화려한 비주얼에 감탄하며 '미식가'다운 면모를 유감없이 발휘했다.식사 후 이어진 리빙 브랜드 탐방에서는 김숙의 당혹감이 최고조에 달했다. 덴마크 프리미엄 가구 매장을 방문한 김숙은 디자인 체어 하나가 1,600만 원을 호가한다는 설명을 듣고 "이것은 가구가 아니라 하나의 작품으로 봐야 한다"며 놀라움을 금치 못했다. 또한 과거 본인이 눈여겨보았던 테이블의 가격이 128만 원으로 인상된 것을 확인하고는 "그때 살걸 그랬다"며 짙은 아쉬움을 드러내기도 했다.백미는 고가의 소파 가격을 확인한 순간이었다. 가죽 소재에 따라 4,000만 원에서 최대 5,300만 원에 이르는 소파의 가격표를 본 김숙은 허탈한 웃음을 지으며 "내 자동차보다 비싸다"고 일갈했다. 이어 2인용 소파가 본인의 5인승 차량 가격을 상회한다는 사실에 황당함을 감추지 못하며 캠핑카 가격과 맞먹는 프리미엄 가구의 위용에 혀를 내둘렀다.김숙은 탐방 막바지에 에그타르트 맛집과 17가지 원두를 취급하는 전문 카페를 방문해 제작진과 소탈하게 길거리 시식을 즐기는 등 '동네 언니' 같은 친근함을 잃지 않았다. 또한 가수 지드래곤의 커스텀 제품이 전시된 전기자전거 매장을 둘러보며 "다음에 꼭 직접 타보러 오겠다"는 약속과 함께 방배동 골목 탐방을 성공적으로 마무리했다.앞서 김숙은 최근 송은이의 재산이 100억이라는 루머에 대해 "언니는 생각보다 돈을 안 모았고 내가 많이 모았다"고 말하며 간접적으로 재력 규모를 암시해 화제가 된 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr