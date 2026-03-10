사진=텐아시아 사진DB

배우 겸 가수 장나라 소속사 관계자가 사망한 것으로 알려진 가운데 장나라는 작년 해당 소속사에서 이미 나왔다고 복수의 매체가 10일 보도했다.보도에 따르면 장나라 전 소속사 관계자는 지난 9일 오후 유서를 남기고 사망한 채로 발견됐다. 현장에 출동했던 경찰은 사망 경위를 조사 중이다. 이와 관련 한 매체는 "소속사는 투자 문제와 관련한 갈등 상황을 겪고 있었던 것으로 전해졌다"고 덧붙였다.사망한 연예 관계자가 장나라 소속사 관계자로 알려졌으나, 장나라 측 관계자는 이날 "해당 연예기획사와는 지난해 초 전속계약을 맺었으나, 그해 8월 계약이 파기됐다"고 밝힌 것으로 알려졌다. 장나라는 현재 개인 매니저와 연예 활동을 이어가고 있다.한편, 장나라는 올해 방영 예정인 SBS 신작 드라마 '굿파트너2'로 복귀할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr