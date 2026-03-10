사진제공 = 리벳(LIVET)

일본 국적의 싱어송라이터 레이나(Leina)가 국내 단독 콘서트 일정을 1회 추가 편성했다.공연 주최사 리벳(LIVET)은 오는 5월 16일 서울 예스24 원더로크홀에서 열리는 레이나의 내한 공연 'Leina Live Tour 2026 "Jellyfish" in Seoul(레이나 라이브 투어 2026 "젤리피쉬" 인 서울)' 티켓이 전량 소진됨에 따라 익일인 17일 추가 공연을 진행한다고 공지했다.초기 1회로 기획돼 있던 내한 일정은 예매 개시 직후 배정된 좌석이 모두 판매되면서 전체 2회 규모로 확대됐다.레이나는 앞서 숏폼 영상 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 누적 조회수 2억 회를 넘긴 곡 '메디신(medicine)'을 포함해 '선잠(うたたね)', '아무래도 좋은 이야기가 하고 싶다(どうでもいい話がしたい)' 등 음원을 발표해왔다.작년 메이저 데뷔 절차를 밟은 그는 이번 일정을 통해 처음으로 한국 관객과 대면하는 공식 오프라인 공연을 진행한다. 해당 무대에서 자체 발매곡을 바탕으로 라이브 가창을 포함한 세트리스트를 소화할 예정이다.추가로 편성된 17일 자 공연의 티켓 예매 절차는 다가오는 3월 16일 오후 8시 예스24 티켓 플랫폼을 통해 단독으로 개시된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr