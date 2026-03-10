오지현, 오지현 언니 / 사진 = 아보피치 유튜브 채널 캡처

가수 이효리가 발달장애 청년에게 코트를 선물한 미담이 공개돼 눈길을 끌었다.9일 유튜브 채널 '아보피치'에는 '효리언니가 지현이에게 코트를 선물한 이유 | 몽글상담소 오지현 | 몽글상담소 이효리, 이상순 부부와 함게 촬영하며 생긴 비하인드 썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서는 SBS 교양 프로그램 '몽글상담소' 출연자 오지현이 이효리와의 촬영 후일담을 털어놓는 모습이 담겼다.앞서 오지현은 '몽글상담소'를 촬영하며 한 달 간 매주 이효리를 만나 연애 코칭을 받은 바 있다. 오지현은 "(촬영장에) 들어갔는데 효리님이랑 상순님이 어서오세요 하더라"고 회상하며 "실제로 봤는데 너무 감탄했다. 이효리가 너무 예뻤다"고 심경을 전했다. 이어 그는 "주름이 있어도 어떻게 그렇게 예쁜지 모른다"고 답해 웃음을 안겼다.오지현은 "카리스마 있고 매력적이고 사람이 어쩜 그렇게 착한지 모르겠다"며 이효리에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "쇼핑을 갔는데 언니라고 부르고 싶더라"며 "'언니라고 불러도 되냐'고 물었더니 '그럼 당연하지'라고 쿨하게 말하더라"고 촬영 당시를 떠올렸다. 이어 "효리 언니 폰으로 같이 사진도 찍었다. 그런데 전화번호를 못 물어보고 싸인을 못 받아서 아쉬웠다"고 덧붙였다.특히, 오지현이 이효리에게 코트를 선물받은 에피소드를 전하는 장면이 화제를 모았다. 오지현은 "사진 찍다가 효리 언니 옷이 너무 컸다. 언니가 '나한테 크다. 너 입어라'라고 하더라"며 "아직도 잘 입고 있다"고 근황을 전했다. 이어 오지현은 실제로 이효리에게 선물받은 코트를 입고 포즈를 지으며 이효리를 향한 애정을 표했다.한편, 국내 최초 발달장애 청춘 연애 리얼리티 '몽글상담소'는 연애는 하고 싶지만 기회가 없었던 성인 발달장애인이 이효리, 이상순 부부가 운영하는 연애상담소를 찾는 모습을 그린다. 이는 JTBC 예능 '효리네 민박' 이후 8년만에 이효리·이상순 부부의 동반출연 프로그램이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr