김나영 / 사진 = 김나영 유튜브 채널 캡처

방송인 김나영이 새로 등장한 강아지의 정체에 대해 입을 열었다.9일 유튜브 채널 '김나영의 nofilter TV(노필터티비)'에는 '나영이네 집에 강아지가 왔어요 순이야 사랑해'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김나영은 파격적인 파마 스타일링을 선보이며 일상의 변화에 대해 전했다.특히, 영상에는 새로운 강아지 한 마리가 등장해 눈길을 끌었다. 김나영은 "오늘은 저희 집에 강아지가 오는 날이다"라고 말문을 열었다. 이어 그는 "친구가 강아지를 키우고 있는데 해외에 일이 있어서 강아지 맡길 곳이 필요하다더라"며 "저희가 맡기로 했다. 남편이 강아지를 키워봐서 저는 별로 두렵지 않다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.김나영은 "아이들이 강아지를 진짜 많이 키우고 싶다고 매일매일 얘기한다"며 "이런 기회에 강아지랑 생활해보는 것도 너무 좋을 것 같다"고 심경을 표했다. 강아지 순이와 조우한 김나영의 두 아들은 놀란 기색도 없이 잘 어울리며 단란한 시간을 보냈다.영상 속 김나영은 순이에게 숨겨진 사연을 털어놓기도 했다. 그는 "강아지 이름은 순이다. 순이는 올해 아홉살이고 원래 유기견이었다"며 "얼마 전에 (친구는) 순이가 삽살개인 것을 알게 됐다고 하더라"고 전해 눈길을 끌었다.한편, 4일 김나영은 자신의 SNS에 '파마머리 일주일째'라는 문구와 함께 파격적인 파마 스타일링을 선보이며 강아지와 함께 화목한 시간을 보내는 모습을 게재해 화제를 모은 바 있다. 앞서 지난해 남편 마이큐가 개인 SNS를 통해 강아지 입양에는 아직 조금 더 시간이 필요하다는 심경을 발표한 것이 재조명 되는 등 이목이 집중됐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr