'이상순♥' 이효리, 결혼 14년 만에 깜짝 소식 전했다…'몽글상담소' TOP 10 안착→130만회 돌파 [공식]

SBS '몽글상담소'가 높은 화제성을 기록하고 있다.SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소'/연출 고혜린)는 ‘학전 그리고 뒷것 김민기’로 백상예술대상 작품상을 수상한 고혜린 PD의 새로운 도전작으로, 사랑을 꿈꾸지만 기회가 없던 발달장애 청춘(이하 '몽글 씨')들이 14년차 부부 '상담소장' 이효리, 이상순 부부의 연애 코칭을 받아 인생의 첫사랑을 찾아 나서는 8주간의 여정을 그린 프로그램이다.지난 8일(일) 방송된 '몽글상담소' 1회에서는 '상담소장' 이효리, 이상순이 각기 다른 매력을 지닌 세 명의 '몽글 씨' 오지현, 유지훈, 정지원과 첫 상견례를 갖고 각자가 가진 어려움을 이해하며 첫 소개팅을 돕는 모습이 담겼다. 이 가운데 돋보인 '몽글 씨'들의 3인 3색 매력과 순수하고 맑은 성정, 서툴지만 상대를 진심으로 배려하는 모습은 시청자들에게 진한 힐링을 선사하며 장애를 향한 편견을 사르르 녹이는 데 성공했다.이에 첫 방송 직후부터 지금까지 각종 사회관계망서비스에서는 "실제 사회복지사로서 고민하고 있던 부분이다. 이효리, 이상순 부부의 지원 속에 이렇게 좋은 프로그램이 탄생해 너무 감사하다", "오히려 비장애인들의 연애 프로그램보다 보기 좋았다. 빌런 없는 로맨스에 오랜만에 마음이 몽글몽글해졌다" 등 호평이 이어지고 있다.이처럼 발달장애 청춘들의 연애와 성장을 진정성 있게 담아낸 '몽글상담소'는 방송 첫 주 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 순위에서 10위(3/10 기준)에 오르며 프로그램을 향한 높은 관심을 증명하고 있다. 뿐만 아니라 SBS 공식 SNS 채널을 통해 공개된 출연자 오지현의 첫 소개팅 영상 클립이 공개 24시간 만에 130만 조회수(3/10 기준)를 돌파하며 이례적인 화제를 모으고 있다. 도파민의 홍수 속에서 흥행 돌풍을 일으키기 시작한 '몽글상담소'가 만들어낸 순수의 파장이 어디까지 이어질지 귀추가 주목된다.한편 SBS 스페셜 ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’는 오는 15일(일) 밤 11시 5분에 2회가 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr