사진제공: 넷플릭스

배우 무진성이 ‘월간남친’의 가상 남친으로 깜짝 등장해 남다른 존재감을 발산했다.무진성은 지난 6일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’에 특별 출연해 로망을 자극하는 남친 캐릭터로 활약하며 글로벌 시청자들에게 짜릿한 설렘을 안겼다.‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.극 중 무진성은 가상 현실 속 미래를 지키는 경호원으로 등장해 상대를 안전하게 리드하는 듬직한 면모로 심박수를 높였다. 훤칠한 비주얼과 여유로운 미소로 단숨에 시선을 사로잡은 무진성은 상대를 안심시키는 다정한 매력까지 더하며 짧은 순간에도 강렬한 인상을 남겼다.지난해 방송된 tvN ‘태풍상사’에서 빌런 표현준 역으로 눈도장을 찍은 무진성은 다양한 작품을 통해 쌓아온 탄탄한 연기력을 바탕으로 캐릭터에 깊이 동화된 연기를 펼쳤다. 기존과는 또 다른 결의 빌런 캐릭터를 완성하며 표현준의 매력을 극대화해 압도적인 존재감을 드러냈다.또한 방송 이후 SBS ‘미운 우리 새끼’, 유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 등 예능에도 출연하며 센스 넘치는 입담과 치명적인 플러팅으로 작품에서는 볼 수 없었던 다채로운 매력을 발산했다. 이번 ‘월간남친’을 통해 특별 출연의 좋은 예까지 남긴 무진성이 활발한 활동 속에서 보여줄 무한 변신 행보에 관심이 집중된다.한편, 무진성의 활약이 설렘을 자아내는 ‘월간남친’은 지난 6일 총 10부작으로 전편 공개됐으며, 넷플릭스를 통해 시청할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr