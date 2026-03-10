그룹 아이브/사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE: 안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서)가 공식 음반 활동을 마친 이후에도 주요 음원 지표에서 상위권 기록을 이어가고 있다.국내 주요 음원 플랫폼 집계 데이터에 의하면, 아이브 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 선공개 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'은 멜론 주간 차트(3월 2일~3월 8일) 1위를 기록해 2주 연속 선두에 위치했다. 아울러 지니뮤직 및 벅스의 주간 차트 부문에서도 3주 연속 1위 자리를 방어했다. 국내 유튜브 주간 인기 아티스트 차트(2월 27일~3월 5일) 지표 또한 1위에 올라 4주 연속 최상위권을 지켰다.음반 판매량 집계 기관인 한터차트에서도 유사한 흐름이 파악됐다. 이들은 해당 플랫폼의 월드차트 및 소셜 차트 부문에서 2월 월간 1위를 달성했다. 이와 함께 주간 월드차트(3월 2일~3월 8일) 1위를 차지했으며, 곡 '뱅뱅'을 통해 음원 주간 차트 1위 기록을 추가했다.지난달 9일 사전 발매된 트랙 '뱅뱅'은 멜론 등 다수의 국내 음원 차트에서 올해 발표된 곡 중 최초로 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 달성했다. 이는 해당 그룹의 통산 6번째 PAK 기록이다.두 개의 타이틀곡이 동시에 차트 진입에 성공하는 지표도 나타났다. 전자음악(EDM) 기반의 트랙 '뱅뱅'에 이어, 영화 음악풍의 웅장한 음향을 차용한 또 다른 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)' 역시 상승 곡선을 그리고 있다. 벅스 주간 차트 5위에 랭크됐으며, 멜론 차트 기준 11위에 안착해 순위를 유지 중이다.아이브는 두 타이틀곡을 내세운 이번 앨범 일정을 통해 국내 음악 방송 프로그램에서 총 8개의 1위 트로피를 수확하며 공식 활동을 종료했다. 이후 오는 4월부터 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 권역을 순회하는 두 번째 월드 투어 콘서트 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)' 일정을 전개할 계획이다.한편, 아이브는 월드 투어 출국에 앞서 국내 대면 행사도 병행한다. 오는 21일과 22일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 네 번째 공식 팬 콘서트 '2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 다이브 인투 아이브(2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT DIVE into IVE)'를 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr